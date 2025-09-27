Katla bauð yfir hundrað konum í heljarinnar garðpartý

Katla er konan á bak við verslunina Systur og makar og íslenska fatamerkið Volcano Design. Hún er gestur vikunnar í Fókus, viðtalsþætti DV.
Hér að neðan má lesa textabrot upp úr þættinum en þú getur hlustað á þáttinn í heild sinni á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum.
„Ég er að fara í gegnum svolítið miklar breytingar í rekstrinum hjá mér og er að taka stóra sénsa og er að taka mjög stórar ákvarðanir. Ég er með stóra bisnesshatta núna sem að hræða mig pínulítið og ég hugsaði að ég þyrfti að fá smá orku frá kynsystrum mínum. Þannig að ég ákvað að halda öflugt konupartí, aðallega til þess að nærast á þeim. Og það var svona hugmyndin, en líka til þess að þær gætu nærst á hvor annarri,“ segir Katla.
Hún ræðir nánar um þessar stóru breytingar í rekstrinum í þættinum.
Sjá einnig: Íhugaði að hætta rekstri á mjög erfiðum tíma en bróðir hennar heitinn stappaði í hana stálinu
Úr varð heljarinnar veisla og mjög metnaðarfullt pálínuboð. „Svo tvinnaði ég eitthvað svona norna, finndu barnið í sjálfri þér, gleðisprengjurugl þema við þetta,“ segir hún.
Þetta var í garðinum heima hjá Kötlu, allt skreytt blómum og segir Katla að orkan frá þessum hundrað konum samankomnum hafi verið ótrúleg. Það var nóg um að vera og mætti meira að segja spákona á staðinn.
„Ég held að við konur séum allar svolitlar nornir inn við beinið. Og það er eitthvað við þetta þema sem að kveikir í okkur og þaðan kemur nafnið, Arkana er heiti á spilum í Tarot. Og það táknar líka eitthvað svona leyndardómsfullt og spennandi. September táknar líka nýja byrjun. Við erum að fara inn í annað tímabil, haustið og veturinn fram undan. Þannig þetta var eins konar endurfæðingarpartí, skulum við segja.“
Veislan byrjaði klukkan eitt um daginn og fór síðasti gestur heim um klukkan tvö eftir miðnætti. Það var því aldeilis fjör. Katla ræðir nánar um veisluna og allt fjörið í byrjun þáttarins sem má hlusta á hér.
Fylgdu Kötlu á Instagram @systurogmakar.
Sjáðu fleiri myndir frá veislunni hér að neðan.