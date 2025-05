Samfélag áhrifavalda nötrar eftir að Enok virtist gera lítið úr Birgittu Líf – „Settu franskarnar í pokann“

Allt fór af hjörunum í samfélagi áhrifavalda í gærkvöldi þegar Enok V. Jónsson virtist gera lítið úr barnsmóður sinni, Birgittu Líf Björnsdóttur með kuldalegri athugasemd á samfélagsmiðlunum

Eins og alþjóð veit voru Enok og Birgitta par í rúm þrjú ár og eignuðust saman son. Þau greindu frá því að sambandi þeirra væri lokið í apríl á þessu ári.

Birgitta Líf nýtur nú lífsins í Cannes, hjarta frönsku ríveríunnar, ásamt vinkoum sínum í LXS en þar halda þær upp á 5 ára afmæli hópsins. Vinkonurnar eru ekki vinsælasti áhrifavaldahópur landsins fyrir ekki neitt og því rignir inn myndum og myndskeiðum á helstu samfélagsmiðla.

Á Tiktok-reikningi Ástrósar Traustadóttur birtist myndband þar sem Birgitta Líf gengur geislandi fram við undirleik lagsins Let me love you með Ariana Grande sem gefur í skyn að hún horfi björtum augum til framtíðar sem einhleyp móðir.

Eitthvað virðist myndbandið hafa farið fyrir brjóstið á Enok sem birti eftirfarandi athugasemd undir myndbandinu: „Settu franskarnar í pokann“

Lágmenningarlæsir netverjar voru fljótir að átta sig á skotinu en um er að ræða slangur sem notað er til þess að niðurlægja einhvern og koma honum niður á jörðina. Athugasemd Enoks féll í grýttan jarðveg hjá netverjum sem að létu hann heyra það og háværar umræður sköpuðst um málið á hinum ýmsu spjallsíðum, eins og til að mynda Beauty Tips. Þar túlka margir orð sjómannsins Enoks á þá leið að hann sé að segja Birgittu Líf að fá sér almennilega vinnu.

Hér má sjá Tiktok-myndbandið: