Katrín missti af milljón þegar gamalt myndband sló í gegn

Katrín Björk Birgisdóttir, naglafræðingur, er sérlegur áhugamaður um sparnað og heldur úti YouTube-rás undir nafninu Kate Wiium þar sem má finna alls konar myndbönd um sparnað, vikuinnkaup, matseðla, minimalisma og fleira í þeim dúr.

Katrín er með 125 þúsund fylgjendur á miðlinum og hefur eitt myndband hennar fengið yfir 59 milljónir áhorfa.

Hún segir frá því og hversu mikið hún hefur fengið í vasann frá þessu verkefni í Fókus, spjallþætti DV. Katrín var gestur í síðustu viku og má sjá brot úr þættinum hér að neðan. Smelltu hér til að horfa á þáttinn í heild sinni eða hlustaðu á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum.

Katrín hafði ekki hugmynd um að eitt myndbanda hennar var að vekja svona mikla athygli.

„Ég var alltaf að setja inn meðgöngumyndbönd, ég var bara on of off að pósta. Það liðu örugglega einhver ár á milli, svo byrjaði égí þessu sparnaðardæmi og decluttering myndböndum og þá fór þetta allt yfir á það, minimalisma og svona,“ segir hún og bætir við að það séu um þrjú ár síðan hún fór að búa til matarsparnaðarefni.

„Svo líður tíminn og ég var ótrúlega upptekin, ekkert mikið að deila. Svo tóku kollegar mannsins míns eftir einu, við vorum að vinna hlið við hlið, þeir komu inn í naglastúdíó til mín og spurðu: „Vissir þú að þú ert með 50 milljónir áhorfa á eitt myndband?“ Ég bara: Nei, þeir eru eitthvað að bulla.“

En það reyndist rétt hjá þeim. Gamalt myndband af henni athuga hjartsláttinn hjá yngri syni sínum, sem þá var aðeins átta vikna fóstur, hafði orðið „viral“.

Þeir hvöttu hana til að skrá sig sem „partner“ á YouTube svo hún fengi greitt fyrir þetta og hún sagði að það væri bara hægt ef þú værir með ákveðinn fjölda fylgjenda.

„Þeir bentu mér þá á að ég væri komin með hundrað þúsund fylgjendur, ég hélt að ég væri með þúsund,“ segir hún.

Vinsæla myndbandið má sjá hér að neðan.

Það er hægt að græða á YouTube ef þú ert partner en þar sem Katrín missti af fyrstu 50 milljón áhorfunum þá missti hún líka af tekjunum fyrir það.

„Ég býst alveg við að ég hafi misst af milljón í tekjur,“ segir Katrín og bætir við að hún hafi reynt að reikna þetta út fyrir einhverju síðan.

Eftir að hún skráði sig sem partner hefur hún fengið yfir hundrað þúsund krónur frá YouTube, en þá mestmegnis frá þessu eina myndbandi og segist hún lítið græða af myndböndunum sem hún gerir í dag.

