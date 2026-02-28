fbpx
Laugardagur 28.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum

Eyjan
Laugardaginn 28. febrúar 2026 06:00

Johannes Høsflot Klæbo frá Noregi fagnar gullverðlaunum sínum í sprettkeppni skíðagöngu á Vetrarólympíuleikunum 2026. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Vetrarólympíuleikum lauk fyrir skemmstu. Norðmenn standa uppi sem sigurvegarar með flesta verðlaunapeninga. Óslitin sigurganga er sérlega holl fyrir þjóðarsál, viðskiptahagsmuni og ímynd landsins. Ungir sem aldnir fyllast þjóðarstolti þegar ljóshærðir og bláeygir Norsarar koma fyrstir í mark. Sautjándi maí á hverjum degi með fána og þjóðbúningi. Norðmenn eru mikil afreksþjóð í íþróttum sem þarf ekki stöðugt að miða árangur sinn við höfðatölu. Auk þessara skíðamanna eiga þeir besta skákmann og knattspyrnumann heims.

Íslendingar eru náskyldir Norðmönnum samkvæmt Landnámu enda flúðu margir þeirra til Íslands undan ofríki og sameiningarhugmyndum Haraldar hárfagra. Árangur Íslendinga á leikunum er þó í engu samræmi við afrek Norðmanna. Langbesti árangur Íslendings var 25. sætið í einhverri skíðakeppni.

Rannsóknir sýna að fyrst og fremst kvíðnir og ístöðulitlir strákar illa haldnir af ADHD og þvermóðsku fóru til Íslands í landnáminu. Skattsvikarar og fjárglæframenn flúðu reyndar líka undan efnahagsbrotadeild Haraldar norður um höf. Þessir menn rændu sér konum á Írlandi sem voru margar á einhverfu rófi með athyglisbrest. Þær veittu því enga eftirtekt að floti víkingaskipa væri kominn að landi. Þetta lið hafði ekki rænu á pakka skíðum í farangurinn. Íslendingasögur fjalla um innbyrðis deilur þessa fólks, ótrúlega móðgunargirni, hégómleika, hvatvísi og flumbrugang.

Afburðamenn í íþróttum urðu eftir í Noregi enda vissu þeir um olíuna sem átti eftir að breyta hagsæld Norðmanna á tuttugustu öldinni. Þeir sáu heldur ekki fram á neinn frama í snjólitlu Íslandi þar sem fólki finnst skemmtilegra að trylla á vélsleðum og upphækkuðum jeppum en ganga á gönguskíðum. Enginn afburðaskíðamaður flutti því Íslands og eignaðist mikinn fjölda af litlum afreksmönnum í íþróttum.

Þess í stað skara Íslendingar fram úr öðrum þjóðum í neyslu ADHD-lyfja og kvíðalyfja og bílaeign. Þeir eru líka heimsmeistarar í þrætubókarlist. Greinilega vantar meira af genum norskra íþróttakappa inn í íslenskt samfélag. Okkur ber að semja við norska sæðisbanka um gjafasæði í stað þess að eiga viðskipti við Dani sem hafa aldrei unnið til neinna afreka á vetrarólympíuleikum. Það er eina leiðin til að breyta dapurri sögu Íslendinga í vetraríþróttum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Í gær
Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar femínistarnir þagna
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Landráðamenn
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Björn Jón skrifar: Báknið kjurt
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Jón Gnarr skrifar: Meitlað í stein

Pennar

Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum
Nína Richter skrifar: Þegar femínistarnir þagna
Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu
Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum

Mest lesið

Misstu meira en bara kílóin á þyngdarstjórnunarlyfjunum – „Þarna dreg ég línuna“
Miðflokksmaður vill vita hvers vegna forsetamaki Íslands afþakkaði boð í Hvíta húsið – „Hvað var mikilvægara í dagskránni?“
Þingmenn lentu í miklum í ógöngum í gær: „Heppin að það var símasamband á þessum kafla”
Tara Margrét lætur aftur í sér heyra og rifjar upp stirð samskipti við Ölmu – „Er ekki að reyna að breyta neinu“
Aðalsteinn hættir sem aðstoðarmaður Þorgerðar – Segir að ástæðan komi sennilega flestum á óvart

Nýlegt

Íslensku kraftaverka tvíburastelpurnar sem fæddust aðeins rétt um 1000 gr
Vinur Albananna í skotlínunni – Reyndu að fá Gunnar úrskurðaðan vanhæfan sem verjanda
OnlyFans-stjarna með sjaldgæfan sjúkdóm – Brjóstin stækka og stækka
Hatrammar deilur á Vestfjörðum um 80 ára gamlan stríðsjeppa – Taldi sig hafa lánað bílinn en situr nú eftir með sárt ennið
Skatturinn vildi vita hvaðan eigandi tælenskrar nuddstofu fékk alla þessa peninga – Hún sagðist bara vera svona heppin
United og Liverpool draga sig úr kapphlaupinu ef þetta er verðmiðinn
Misstu meira en bara kílóin á þyngdarstjórnunarlyfjunum – „Þarna dreg ég línuna“
Stefán afhjúpar þekkingarleysi ungra Sjálfstæðismanna – Verðlaunuðu látinn mann sem rak einokunarfyrirtæki
Fyrirsætan fékk ekki líftryggingu því hún er of þung
Gera hugsanlega hlé svo menn geti rofið föstuna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: „Silence like a cancer grows“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB

Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér

Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda

Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða

Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl

Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn

Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt

Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann
EyjanFastir pennar
28.01.2026

Thomas Möller skrifar: Hnignun – hvaða hnignun?

Thomas Möller skrifar: Hnignun – hvaða hnignun?
EyjanFastir pennar
27.01.2026

Svarthöfði skrifar: Jóladagatal Miðflokksins

Svarthöfði skrifar: Jóladagatal Miðflokksins
EyjanFastir pennar
25.01.2026
Björn Jón skrifar: Snúum af braut afhelgunar
EyjanFastir pennar
25.01.2026
Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk