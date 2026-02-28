Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum

Vetrarólympíuleikum lauk fyrir skemmstu. Norðmenn standa uppi sem sigurvegarar með flesta verðlaunapeninga. Óslitin sigurganga er sérlega holl fyrir þjóðarsál, viðskiptahagsmuni og ímynd landsins. Ungir sem aldnir fyllast þjóðarstolti þegar ljóshærðir og bláeygir Norsarar koma fyrstir í mark. Sautjándi maí á hverjum degi með fána og þjóðbúningi. Norðmenn eru mikil afreksþjóð í íþróttum sem þarf ekki stöðugt að miða árangur sinn við höfðatölu. Auk þessara skíðamanna eiga þeir besta skákmann og knattspyrnumann heims.
Íslendingar eru náskyldir Norðmönnum samkvæmt Landnámu enda flúðu margir þeirra til Íslands undan ofríki og sameiningarhugmyndum Haraldar hárfagra. Árangur Íslendinga á leikunum er þó í engu samræmi við afrek Norðmanna. Langbesti árangur Íslendings var 25. sætið í einhverri skíðakeppni.
Rannsóknir sýna að fyrst og fremst kvíðnir og ístöðulitlir strákar illa haldnir af ADHD og þvermóðsku fóru til Íslands í landnáminu. Skattsvikarar og fjárglæframenn flúðu reyndar líka undan efnahagsbrotadeild Haraldar norður um höf. Þessir menn rændu sér konum á Írlandi sem voru margar á einhverfu rófi með athyglisbrest. Þær veittu því enga eftirtekt að floti víkingaskipa væri kominn að landi. Þetta lið hafði ekki rænu á pakka skíðum í farangurinn. Íslendingasögur fjalla um innbyrðis deilur þessa fólks, ótrúlega móðgunargirni, hégómleika, hvatvísi og flumbrugang.
Afburðamenn í íþróttum urðu eftir í Noregi enda vissu þeir um olíuna sem átti eftir að breyta hagsæld Norðmanna á tuttugustu öldinni. Þeir sáu heldur ekki fram á neinn frama í snjólitlu Íslandi þar sem fólki finnst skemmtilegra að trylla á vélsleðum og upphækkuðum jeppum en ganga á gönguskíðum. Enginn afburðaskíðamaður flutti því Íslands og eignaðist mikinn fjölda af litlum afreksmönnum í íþróttum.
Þess í stað skara Íslendingar fram úr öðrum þjóðum í neyslu ADHD-lyfja og kvíðalyfja og bílaeign. Þeir eru líka heimsmeistarar í þrætubókarlist. Greinilega vantar meira af genum norskra íþróttakappa inn í íslenskt samfélag. Okkur ber að semja við norska sæðisbanka um gjafasæði í stað þess að eiga viðskipti við Dani sem hafa aldrei unnið til neinna afreka á vetrarólympíuleikum. Það er eina leiðin til að breyta dapurri sögu Íslendinga í vetraríþróttum.