Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að – sumir skilja að tímabundin skipun í embætti er tímabundin, aðrir ekki

Orðið á götunni er að ólíkt hafist þeir að Ársæll Guðmundsson, skólastjóri Borgarholtsskóla, og Guðjón Hauksson, forstjóri Heilbrigðisstofnunar Austurlands, en heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að auglýsa stöðu forstjóra HSA þegar skipunartími Guðjóns rennur út. Sem kunnugt er firrtist Ársæll mjög við þegar menntamálaráðherra ákvað fyrir jól að auglýsa stöðu skólastjóra Borgarholtsskóla þegar skipunartími Ársæls rennur út nú í vor.
Guðjón kveðst sáttur við að staða hans sé auglýst. Honum hafi ávallt verið ljóst að hann væri skipaður til ákveðins tíma og því ekki óeðlilegt að farið sé yfir málin að þeim tíma liðnum. Guðjón gerir sér bersýnilega grein fyrir því að hann slær engan veginn eign sinni á tiltekið embætti bara vegna þess að hann er skipaður í það til fimm ára.
Orðið á götunni er að Ársæll Guðmundsson virðist telja sig eiga embætti skólastjóra Borgarholtsskóla þinglýst og skuldlaust og að það sé einhver sérstök aðför að honum, heiðri hans og rétti, að auglýsa stöðuna þegar skipunartími hans rennur út. Til marks um þetta talar hann einatt um skólastjórastarfið sem „sína stöðu.“
Ársæll hefur nú ráðið sér lögfræðing og krefst þess að Héraðsdómur Reykjavíkur kalli til yfirheyrslu fyrir dómi ýmsa aðila til að fá fram hver aðdragandinn var að því að staða hans er auglýst. Meðal þeirra sem hann vill að verði kölluð fyrir dóm er Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
Orðið á götunni er að útilokað sé að dómari verði við þessari beiðni, raunar hefði verið eðlilegt að vísa þessari kröfu Ársæls tafarlaust frá dómi. Ástæðan er einföld. Lögin eru skýr. Það er alfarið í valdi ráðherra hvort hann auglýsir embætti þegar skipunartími sitjandi embættismanns rennur út. Hann þarf enga skýringu að gefa á þeirri ákvörðun.
Þá hefur umboðsmaður Alþingis vísað frá kvörtun vegna sambærilegs máls og vísað beinlínis til þess að ekki geti skapast hefð fyrir því að tiltekinn einstaklingur gegni tilteknu embætti og engin ástæða sé til afskipta þegar embætti eru auglýst við lok skipunartíma, enda sé það tilkynnt a.m.k. sex mánuðum áður en skipunartíminn rennur út.
Ársæll hefur lagt mikla áherslu á að hann eigi embætti skólastjóra Borgarholtsskóla, enda sé allur hans ferill flekklaus og ævistarfið stórmerkt. Orðið á götuinni er að sú fullyrðing standist illa. rifja má upp að þegar Ársæll var skipaður skólastjóri var það þvert á mat skólanefndar. Fulltrúa menntamálaráðherra blöskraði svo ráðningin að hann sagði sig úr skólanefndinni.
Þá hafa stjórnarhættir Ársæls mælst illa fyrir hjá stórum hluta kennara, hann er sagður þola illa gagnrýni, beita yfirgangi og sýna merki um sjálfsdýrkun. Þá hafa skráningar í skjalakerfi skólans verið kærðar til Persónuverndar.
Ársæll var sveitarstjóri í Skagafirði er þar störfuðu saman í meirihluta Sjálfstæðisflokkur og VG. Þar kastaðist í kekki þegar Ársæll hreytti ónotum í sveitastjórnarmann eftir að honum var synjað um ferðastyrk frá sveitarfélaginu á ráðstefnu í Brüssel og voru Sjálfstæðismenn tilbúnir með tillögu um að reka hann þegar hann loks baðst afsökunar og náði að hanga á djobbinu.
Katrín Jakobsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra, skipaði Ársæl skólastjóra Iðnskólans í Hafnarfirði árið 2010. Nokkrum árum síðar hvarf hann til verkefna í menntamálaráðuneytinu þar sem hann vann m.a. að sameiningu Iðnskólans í Hafnarfirði og Tækniskólans. Þetta var á vakt Illuga Gunnarssonar þáverandi menntamálaráðherra.
Orðið á götunni er að á síðasta ári hafi Ársæll kallað tvo kennara inn á teppi hjá sér eftir að eiginkona hans heyrði þá tala gagnrýnið um hann í heitum potti í almenningssundlaug.
Þá er þess skemmst að minnast er hann deildi því á kaffistofu Borgarholtsskóla að Inga Sæland hefði hringt í hann vegna þess að skór barnabarns hennar, sem er nemandi í skólanum, hefðu verið teknir ófrjálsri hendi. Ársæll virðist hafa greint ítarlega frá samtalinu sem óhjákvæmilega rataði fljótt í fjölmiðla. Fer þó tvennum sögum af því hvort Inga hafi látið orð falla sem hann lagði henni í munn. Inga hafnaði því að hún hefði hótað Ársæli lögreglu en viðurkenndi að hún hefði ekki átt að hringja þetta símtal og baðst afsökunar á því.
Þegar gengið var á Ársæl um það hvað honum og Ingu hefði farið á milli kvaðst hann í janúar 2024 vera bundinn trúnaði. Það virðist þó ekki hafa haldið aftur af honum á kennarastofunni. Eftir að menntamálaráðherra tilkynnti að skólastjórastaðan yrði auglýst í september brá hins vegar svo við að Ársæll sagði Flokk fólksins vera að hefna sín á honum og rauk í fjölmiðla til að segja frá efni samtals hans og Ingu í byrjun árs.
Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus, velti því þá fyrir sér á Facebook hvers vegna Ársæll væri skyndilega ekki bundinn af trúnaði um símtalið:
„Sko – símtal Ingu Sæland við skólameistara Borgarholtsskóla var auðvitað alveg galið og óverjandi enda hefur hún beðist afsökunar á því, a.m.k. opinberlega – veit ekki hvort hún bað skólameistarann afsökunar persónulega. En finnst öllum virkilega í lagi að skólameistarinn hafi í fyrsta lagi sagt frá símtalinu á sínum tíma, og í öðru lagi segi nú nákvæmlega frá efni þess?“
Eiríkur spurði hvað hefði breyst frá því í janúar:
„Er hann þá ekki lengur bundinn trúnaði? Og ef svo er, hver leysti hann undan trúnaði? Getur opinber embættismaður bara ákveðið það sjálfur hvort og hvenær hann er bundinn trúnaði? Skipun skólameistarans gildir fram á mitt næsta ár og því getur hann ekki borið það fyrir sig að hann sé ekki lengur í starfi og þess vegna gildi trúnaðurinn ekki lengur.
Ef Flokkur fólksins er að hefna sín á skólameistaranum með því að framlengja ekki ráðningu hans þá er a.m.k. ljóst að hann er ekki síður að hefna sín.“
Orðið á götunni er að Ársæll hafi með margvíslegum hætti brugðist skyldum sínum gagnvart barnabarni Ingu Sæland, sem hrökklaðist úr skólanum upp úr því að Ársæll sagði frá símtalinu á kennarastofunni.
Þegar menntamálaráðherra tilkynnti síðastliðið haust að gerðar yrðu breytingar á stjórnsýslu framhaldsskólans og stofnað yrði nýtt stjórnsýslustig til að gera skólunum mögulegt að einbeita sér að faglega skólastarfi rauk Ársæll fram og fann hugmyndum ráðherra allt til foráttu. Óhætt er að segja að gagnrýni hans hafi verið harkaleg og óvægin. Hún var auk þess órökstudd og benti til þess að rót hennar væri pólitísk, enda hefur Ársæll fengið mikinn framgang í skjóli ráðherra VG og Sjálfstæðisflokksins og stutt rækilega við hverjar þær breytingar sem ráðherrar þeirra flokka leggja til
Orðið á götunni er að sannarlega hafist þeir ólíkt að skólastjórinn í Borgarholtsskóla og forstjóri HSA.