Ný skoðanakönnun Maskínu: Mikill meirihluti vill brottfararstöð fyrir hælisleitendur sem fengið hafa synjun

Íslendingar vilja hertar reglur í innflytjendamálum og eru tortryggnir í garð þeirra sem koma frá ríkjum utan EES. Mikill meirihluti styður áherslur ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum og er stuðningurinn enn meiri meðal þeirra sem styðja stjórnarandstöðuna en þeirra sem styðja ríkisstjórnarflokkana. Fólk vill ekki að stjórnmálamenn skipti sér af afgreiðslu einstakra hælisumsókna.
Yfirgnæfandi meirihluti kjósenda er hlynntur áformum ríkisstjórnarinnar um að koma á fót brottfararstöð til að tryggja að þeir sem sótt hafa um hæli á Íslandi en fengið synjum yfirgefi landið í samræmi við ákvörðun stjórnvalda.
Þetta kemur fram í nýrri skoðanakönnun Maskínu, sem gerð var dagana 9.-13. janúar sl., og Eyjan hefur undir höndum. Tæplega 70% eru hlynnt áformum um brottfararstöð en einungis 15% eru andvíg. Þetta eru 82% þeirra sem taka afstöðu sem styðja brottfarartstöð. Þá eru 77% þeirrar skoðunar að rétt sé að herða reglur varðandi útlendinga sem vilja setjast að á Íslandi og koma frá svæðum utan EES. Einungis 9% vilja slaka á reglum. Af þeim sem taka afstöðu eru sem sagt um 90% sem vilja herða reglur.
Meirihluti, eða tæplega 60% þeirra sem taka afstöðu, hefur miklar áhyggjur af fjölgun innflytjenda á Íslandi frá ríkjum sem eru utan EES en mikill meirihluti kjósenda, eða tæplega 70% þeirra sem taka afstöðu, hefur litlar eða engar áhyggjur af fjölgun innflytjenda frá ríkjum sem eru innan EES.
Þá kemur fram að yfirgnæfandi meirihluti aðspurðra segir aðgerðir ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum skipta miklu máli þegar kemur að því að meta frammistöðu hennar hverju sinni. 71% segja útlendingamálin skipta miklu máli en aðeins 12 prósent litlu eða engu máli. Af þeim sem taka afstöðu telja því um 86% að útlendingamálin skipti miklu máli.
Í könnuninni var einnig spurt að því hvort fólk væri hlynnt eða andvígt afskiptum stjórnmálamanna af einstökum málum t.d. þegar kemur að afgreiðslu einstakra hælisumsókna. Andvíg eru 57% en hlynnt eru 21%. Ef aðeins eru taldir þeir sem taka afstöðu eru 73 prósent andvíg afskiptum stjórnmálamanna af einstökum málum.
Þegar greint er eftir stuðningi við stjórnmálaflokka kemur í ljós að meiri stuðningur er við brottfararstöð og hertar reglur í útlendingamálum meðal stjórnarandstöðunnar en ríkisstjórnarflokkanna að öðru leyti en því að kjósendur flokks fólksins virðast aðhyllast hertari reglur en Viðreisn og Samfylkingin. Athyglisvert er að stuðningsmenn þriggja flokka sem engan þingmann fengu í síðustu kosningum skera sig mjög úr með mikilli andstöðu við brottfararstöð og hertar reglur í útlendingamálum. Þetta eru Píratar, Sósíalistaflokkurinn og VG.
Á heildina litið virðist stuðningur við stefnu ríkisstjórnarinnar í útlendingamálum og brottfararstöð vera almennur meðal kjósenda.