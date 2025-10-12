fbpx
Sunnudagur 12.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Orðið á götunni: Mikill titringur innan Framsóknar – sótt að Sigurði Inga

Eyjan
Sunnudaginn 12. október 2025 12:00

Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Greinilegur titringur er í Framsóknarflokknum sem nú undirbýr miðstjórnarfund sem haldinn verður laugardaginn 18. október. Í lokuðum hóp á Facebook er tekist á um orsakir þess að flokkurinn galt afhroð í alþingiskosningunum 30. nóvember á síðasta ári og hver séu eðlileg viðbrögð við því og hinu, að flokkurinn hefur haldið áfram að tapa fylgi ef marka má skoðanakannanir. Greinilega eru mjög skiptar skoðanir um orsakir slæms gengis flokksins.

Björgmundur Guðmundsson, Framsóknarmaður í Kópavogi, birti í vikunni færslu um stöðu flokksins þar sem hann kenndi ýmsu um ófarirnar – eiginlega öllu öðru en forystu flokksins – og lýsti órofa stuðningi við Sigurð Inga nánast um aldur og ævi. Flokkurinn hefði klemmst á milli tveggja öfgaflokka í síðustu ríkisstjórn og svo hefði Samfylkingin gerst svo ósvífin að stela allri stefnu Framsóknarflokksins fyrir síðustu kosningar og því fór sem fór.

Björgmundur harmar það að Framsókn skuli nú gerð upp andstaða við bókun 35 og þar með spyrt saman við hina stjórnarandstöðuflokkanna. Í veiðigjaldamálinu hafi minnihlutinn á þingi verið „plataður“ út í málþóf um mál sem naut stuðnings almennings. Þar hafi Framsókn verið stillt upp með „hinum hægri flokkunum“. Varaformaður Framsóknar hefur reyndar lýst eindreginni andstöðu við bókun 35.

Ýmsir taka undir eitt og annað hjá Björgmundi í athugasemdum við færslu hans en í gær birti Kristinn Snævar Jónsson langa færslu í hópnum þar sem hann svaraði Björgmundi og lýsti algerlega öndverðri skoðun á forystunni og Sigurði Inga. Orðið á götunni er að vart hafi áður sést eins þung árás á flokksformann innan úr hans eigin flokki:

„Um leiðtogaforystu F ferð þú fögrum orðum og er það virðingarvert í sjálfu sér. Hún er þó augsýnilega ekki að gera sig, því miður, þar sem ástandið á fylgi flokksins samkvæmt skoðanakönnunum allt frá kosningunum segir allt aðra sögu – og þar við situr. Viðkvæðið á þeim bæ og í meðvirkni sumra hefur verið m.a. „Áfram veginn“. – Hvaða veg? Hver er framtíðarsýnin? Það sem virðist blasa við í þeim efnum er alvarlega löskuð ásýnd flokksins á landsvísu, ekki síst á höfuðborgarsvæðinu (RS, RN og SV) og óskýr loðmulla í mikilvægum málum. Flokksmenn geta ekki allir verið sáttir við þessa stöðu mála. Á því þarf að verða breyting og þó fyrr hefði verið.“

Það vekur athygli að engar athugasemdir eru við færslu Kristins Snævars og orðið á götunni er að verið sé að reyna að þagga niður gagnrýnina á formanninn, sem kann því illa að vera ekki dáður og dýrkaður af eigin flokksmönnum.

Á komandi miðstjórnarfundi er búist við því að fram komi tillaga um að landsþing Framsóknar verði haldið vel fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Almennir flokksmenn, og ýmsir úr forystunni, átta sig á því að eitthvað verður að breytast og flokkurinn verður að sýna að hann hafi snúið við blaðinu – sé ekki lengur flokkurinn sem var hækja öfgavinstrisins og öfgahægrisins – heldur hafi hann eitthvað fram að færa fyrir fólkið í landinu. Framganga Framsóknar í Íslandsmeti í málþófi stjórnarandstöðunnar gegn leiðréttingu veiðigjalda var ekki til þess fallið sannfæra kjósendur um að Framsókn hafi einhverja sérstöðu meðal stjórnarandstöðuflokkanna.

Orðið á götunni er að þessi mál séu hvergi nærri útkljáð innan Framsóknar. Margir telja Sigurð Inga þurfa að axla ábyrgð sína á því að Framsókn er ekki lengur Framsókn. Enginn veit lengur fyrir hvað Framsókn stendur. Veit Framsókn það sjálf? Veit einhver hvað hann er að kjósa þegar hann kýs Framsókn?

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 21 klukkutímum
Orðið á götunni: Mikill titringur innan Framsóknar – sótt að Sigurði Inga
EyjanFastir pennar
Í gær
Bergþór hættir við framboð varaformanns – „Verð blóðugur upp að öxlum í þinginu“
EyjanFastir pennar
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Bandaríki Norður Kóreu
EyjanFastir pennar
Í gær
Óttar Guðmundsson skrifar: Næturgestur í Alþingishúsinu
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Svarthöfði skrifar: Þeir sem flæmdu Laxness úr skólunum
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Orðið á götunni: Hálfgerður þursaflokkur
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Grace skrifar: Frá Íslandi til umheimsins – Gracelandic, saga þrautseigju og sjálfbærni
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Ríkið, það er ég

Pennar

Sigmundur Ernir skrifar: Bandaríki Norður Kóreu
Óttar Guðmundsson skrifar: Næturgestur í Alþingishúsinu
Svarthöfði skrifar: Þeir sem flæmdu Laxness úr skólunum
Nína Richter skrifar: Bréf frá „Fuckboy“

Mest lesið

Fær ekki að kaupa uppþvottavél á kostakjörum
Segist hafa hætt frekari barneignum ef sonurinn hefði fæðst fyrstur
Diane Keaton er látin
Segir stöðuna á Íslandi slæma – „Aldrei verið slakari“
Vilhjálmur klökkur í erfiðu samtali

Nýlegt

Íslandsbanki hafði betur í máli gegn konu með litríka fortíð – Flúði til Rússlands eftir meintar ofsóknir og beið afhroð í þingkosningum
Sverrir Einar ætlar í skaðabótamál við ríkið – Segir fordæmalaust einelti lögreglumanns og afskiptaleysi yfirmanna hans „í reynd banabiti B5“
Valtý rak í rogastans yfir aðdróttunum, níði og óhróðri gegn sér
Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Ragnhildur hvetur okkur til að vera tilbúin með svör í þessum aðstæðum
Birkir furðar sig á umræðunni um Túfa – „Bara galið“
Game of Thrones stjarna var svipt sjálfræði eftir að hafa verið tæld í sértrúarsöfnuð
Segir stöðuna á Íslandi slæma – „Aldrei verið slakari“
Telur að Eystrasaltsríkin ofmeti vernd NATO gegn Rússum
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Skortur á skilningi
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Af útlenskum lögum á Íslandi

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Af útlenskum lögum á Íslandi
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Imperio aðili að rammasamningi NATO
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Vextir og verðbólga: Seðlabankinn í sjálfheldu – vítahringur verðtryggingar og skammsýni
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Snorri með ákall: „Tel að nú geti farið í hönd tími sögulegrar sóknar fyrir Miðflokkinn“

Snorri með ákall: „Tel að nú geti farið í hönd tími sögulegrar sóknar fyrir Miðflokkinn“
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Sigurður Hólmar skrifar: Gagnsæi á kostnað fatlaðra og aldraðra

Sigurður Hólmar skrifar: Gagnsæi á kostnað fatlaðra og aldraðra
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Jón Skafti ráðinn forstöðumaður erlendra viðskipta hjá Póstinum
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Thomas Möller skrifar: Hvað ef ESB væri ekki til?

Thomas Möller skrifar: Hvað ef ESB væri ekki til?
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Orðið á götunni: Átökin í borginni – stóra prófið fyrir Guðrúnu Hafsteins
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Svarthöfði skrifar: Tilvistarkreppa Sjálfstæðismanna – hver er munurinn á Reykjavík og Kópavogi?
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Orðið á götunni: Hreinsanir í borgarstjórn – konur áfram í valdastöðum

Orðið á götunni: Hreinsanir í borgarstjórn – konur áfram í valdastöðum
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“

Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Er ekki bara komið nóg af Framsókn?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Stóra Miðflokksfléttan

Orðið á götunni: Stóra Miðflokksfléttan
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Heitirðu Óttar?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Sjálfstæðismenn með Gallupkönnun um fylgi við mögulega oddvita
Eyjan
Fyrir 1 viku
Snorri býður sig fram til varaformanns
Eyjan
Fyrir 1 viku

Ingibjörg vill verða varaformaður Miðflokksins

Ingibjörg vill verða varaformaður Miðflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Þegar Play ýtti á stopp

Nína Richter skrifar: Þegar Play ýtti á stopp
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Maður breytinga allt í einu harður á móti – hvað veldur?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Segja Finnbjörn tala af „yfirborðskenndum hætti um grafalvarleg vandamál“

Segja Finnbjörn tala af „yfirborðskenndum hætti um grafalvarleg vandamál“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Segir orðaskipti Guðrúnar og Dags vera ein af ástæðum þess að fólk á erfitt með að treysta stjórnmálafólki
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Sigmundur Davíð og Steingrímur J. sem einn maður

Orðið á götunni: Sigmundur Davíð og Steingrímur J. sem einn maður
Eyjan
Fyrir 1 viku

Daði Már Kristófersson: Ábatinn meiri fyrir Ísland ef við göngum lengra í Evrópusamvinnunni

Daði Már Kristófersson: Ábatinn meiri fyrir Ísland ef við göngum lengra í Evrópusamvinnunni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Andri Snær gefur lítið fyrir boð Stefáns Einars – „Á ég að mæta í viðtal til að rangfærslurnar verði viral?“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?