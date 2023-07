Hojlund fer til Manchester United á 70 milljónir – ,,Here we go“

Rasmus Hojlund verður leikmaður Manchester United í vetur en hann kemur til félagsins frá Atalanta.

Blaðamaðurinn virti Fabrizio Romano staðfestir það nú að allt sé klappað og klárt í viðræðunum.

Hojlund kostar 70 milljónir evra en aðeins á eftir að prenta út pappírana og skrifa undir.

Undrabarnið skrifar undir fimm ára samning við Man Utd.

Paris Saint-Germain sýndi Hojlund einnig áhuga en hann vildi aðeins ganga í raðir enska félagsins.

Rasmus Højlund to Manchester United, here we go! Agreement reached right now with Atalanta 🚨🔴🇩🇰 #MUFC

Package will be around €70m with add ons, clubs preparing documents in the next 24 hours.

Højlund agreed 5 year deal ten days ago as he only wanted Manchester United. pic.twitter.com/MVN0ubeH7O

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2023