Liverpool sagt vera í reglulegu sambandi við Alonso

Liverpool hefur verið í reglulegu sambandi við Xabi Alonso, fyrrum knattspyrnustjóra Real Madrid, um mögulegt starf hjá félaginu. Bild í Þýskalandi segir frá þessu.
Alonso, sem vann Meistaradeildina með Liverpool sem leikmaður, er sagður vera opinn fyrir því að taka við liðinu í sumar ef ákveðin skilyrði verða uppfyllt.
Þetta kemur á sama tíma og framtíð Arne Slot hjá félaginu er til umræðu.
Spánverjinn hefur vakið mikla athygli sem þjálfari og er talinn einn af áhugaverðustu kostunum á markaðnum. Tengsl hans við Liverpool gætu einnig spilað stórt hlutverk ef af ráðningunni verður. Alonso var rekinn frá Real Madrid í vetur.
Ekki liggur þó fyrir hvaða skilyrði Alonso setur fyrir því að taka starfið, en ljóst er að félagið er að skoða möguleika sína fyrir næsta tímabil.