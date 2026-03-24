Tveir leikmenn United draga sig út úr landsliðinu vegna meiðsla

Nokkrir leikmenn Manchester United og annarra félaga hafa þurft að breyta áætlunum sínum fyrir landsleikjahléið vegna meiðsla og veikinda.
Noussair Mazraoui, varnarmaður United, hefur jafnað sig eftir veikindi og mun ganga til liðs við landslið Marokkó fyrir vináttuleiki gegn Ekvador og Paragvæ.
Hins vegar hefur Bryan Mbeumo dregið sig út úr landsliðshópi Kamerún sem mætir Ástralíu og Kína. Ákvörðunin var tekin í varúðarskyni eftir að hann fór af velli á 71. mínútu í 2-2 jafntefli gegn Bournemouth.
Þá hefur framherjinn Benjamin Sesko einnig þurft að draga sig út úr landsliðsverkefni Slóveníu. Hann mun missa af leikjum gegn Ungverjalandi og Svartfjallalandi til að ná fullum bata eftir meiðsli sem hafa verið til staðar undanfarnar vikur.