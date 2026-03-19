Íslendingarnir nálægt endurkomu en eru úr leik

Logi Tómasson og hans félagar í Samsunspor unnu 0-1 sigur á Rayo Vallecano á Spáni í kvöld í 16-liða úrslitum Sambandsdeildarinnar en það dugði ekki til.
Logi var á sínum stað í byrjunarliðinu og lék allan leikinn. Rayo Vallecano hafði unnið fyrri leikinn í Tyrklandi 1-3 og því dugði sigur kvöldsins því ekki til fyrir Samspunspor.
Gísli Gottskálk Þórðarson og Lech Poznan voru þá einnig í þröngri stöðu eftir 1-3 tap gegn Shakhtar í fyrri leiknum. Liðið vann 1-2 í kvöld en það dugði ekki til.
Gísli var í byrjunarliðinu og spilaði mestan hluta leiks.
AZ Alkmaar sló einnig út Sparta Prag og loks Strasbourg í gegnum einvígi sitt við Rijeka.