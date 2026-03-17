Alonso sagður setja þessi skilyrði fyrir því að taka við Liverpool

Xabi Alonso mun aðeins taka við Liverpool ef félagið kaupir inn þrjá leikmenn fyrir hann. Spænska blaðið El Nacional heldur þessu fram.
Arne Slot er undir pressu á Anfield og gætu orðið stjóraskipti í sumar. Alonso er á meðal þeirra sem þykja líklegir til að taka við ef Hollendingurinn verður rekinn.
Alonso er sagður hafa sett skilyrði fyrir því að taka við starfinu. Hann vill styrkja vörnina, miðjuna og sóknina.
Þar er Alessandro Bastoni hjá Inter nefndur sem mögulegur arftaki Virgil van Dijk í hjarta varnarinnar.
Á miðjunni hefur Adam Wharton hjá Crystal Palace verið orðaður við félagið, en í sókninni er Bradley Barcola hjá Paris Saint-Germain á óskalista.
Óljóst er hvort eigendur félagsins, Fenway Sports Group, séu tilbúnir í slíka fjárfestingu, sérstaklega ef liðið nær ekki Meistaradeildarsæti, en mikil barátta er um þau.