Dólgsháttur Cunha í gærkvöldi vekur athygli – Átti dómarinn að spjalda hann?

Matheus Cunha, leikmaður Manchester United slapp við gult spjald eftir að hafa æst sig undir lok leiks liðsins gegn Everton á mánudagskvöld.
Atvikið átti sér stað í uppbótartíma þegar United var að tryggja sér nauman 1-0 útisigur. Cunha hélt þá boltanum frá James Garner áður en hann fór aftur fyrir endamörk og tryggði gestunum markspyrnu.
Í kjölfarið fagnaði Brasilíumaðurinn beint framan í Garner, sem vakti mikla reiði meðal leikmanna Everton. Samherjar Garner brugðust strax við og skapaðist hiti á milli liðanna.
James Tarkowski reyndi að komast að Cunha og þurfti Luke Shaw að halda honum aftur þar sem upp úr sauð og hætta var á hópslagsmálum.
Þrátt fyrir uppátækið slapp Cunha við áminningu frá dómara leiksins.
CUNHA 😂😂
[@UtdKev08] pic.twitter.com/QNEXdAZPJy
— UtdXclusive (@UtdXclusive) February 23, 2026