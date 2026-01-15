Svona var stemningin í búningsklefa Real Madrid eftir hörmungarnar í gær

Mikill doði og þögn ríkti í klefa Real Madrid eftir óvænt 3-2 tap gegn Albacete úr B-deildinni í 16-liða úrslitum spænska bikarsins.
Þetta var fyrsti leikur Alvaro Arbeloa við stjórnvölinn, en hann tók við starfinu eftir stutt stopp Xabi Alonso í stjórastólnum. Byrjunin gat vart verið verri.
Spænski blaðamaðurinn Jose Luis Sanchez sagði í þættinum El Chiringuito að jarðarfararstemning hafi verið í klefanum eftir leik.
Samkvæmt honum sagði enginn leikmaður orð eftir leik og þurfti Arbeloa sjálfur að ganga á milli og hugga leikmenn sína. Hann tók alla ábyrgð á tapinu og hvatti liðið til að snúa bökum saman fyrir komandi verkefni í deildinni.