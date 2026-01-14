Boðar það að funda með Sterling sem gæti fengið annað tækifæri hjá Chelsea

Chelsea gæti boðið Raheem Sterling og Axel Disasi leið út úr svokölluðum „bomb squad“ hópi félagsins, en nýr knattspyrnustjóri liðsins, Liam Rosenior, hefur staðfest að hann hyggist eiga samtöl við þá á næstu dögum.
Sterling og Disasi gengu til liðs við Chelsea tímabilið 2023–24 fyrir samtals um 86 milljónir punda, en eru nú utan aðalliðshópsins.
Þeir æfa á öðrum tímum, á öðrum velli og jafnvel í annarri byggingu en leikmenn aðalliðsins. Báðir eru enn á sölulista félagsins og höfnuðu mögulegum lánstilboðum síðasta sumar.
Rosenior, sem er 41 árs, var spurður út í stöðu þeirra og sagði. „Ég mun eiga samtöl við þá. Það er janúar og við vitum hvað það þýðir.“
Hann bætti við að hann bæri mikla virðingu fyrir ferli Sterlings og að Disasi væri leikmaður sem hann hefði lengi haft mikla trú á.
„Ég þarf einfaldlega að ræða bæði við leikmennina og félagið. Ég er algjörlega hreinskilinn, ég þarf að vinna mig í gegnum forgangsröðun mála og mun gera það á næstu dögum,“ sagði Rosenior.
Framtíð þeirra Sterling og Disasi hjá Chelsea er því óljós, en janúarglugginn gæti skapað tækifæri fyrir báða að finna sér nýjan vettvang.