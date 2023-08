Þungt högg í maga Liverpool – Caicedo tekur aðra U-beygju og ætlar til Chelsea

Ein magnaðasta félagaskiptasaga sumarsins ætlar engan endi að taka en Moises Caicedo hefur nú ákveðið að fara til Chelsea frekar en Liverpool. Fabrizio Romano, sem er nær alltaf með allt á hreinu er kemur að félagaskiptum, segir frá þessu.

Þetta er mikið högg fyrir Liverpool, en í gær samþykkti Brighton 111 milljóna punda tilboð félagsins í miðjumanninn.

Caicedo hafði verið sterklega orðaður við Chelsea áður en Liverpool bauð í hann í gær.

Það var búið að bóka læknisskoðun fyrir Caicedo hjá Liverpool en leikmaðurinn hefur nú ákveðið að fara til Chelsea. Hann náði samkomulagi við félagið um eigin kjör í maí og ætlar að standa við orð sín.

Nú munu Chelsea og Brighton ganga frá samningum er varðar kaup á leikmanninum.

