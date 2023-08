Komið „Here We Go“ frá Romano á skipti Kane – Þetta er upphæðin sem Bayern borgar

Það er ekkert sem getur stoppað það að Harry Kane gangi í raðir Bayern Munchen í dag. Nær allt er nú frágengið.

Í gær var sagt frá því að Tottenham hafi samþykkt meira en 100 milljóna evra tilboð Bayern í leikmanninn. Þá var aðeins undir Kane komið að ákveða sig.

Nú hefur hann gert það og ætlar hann að ganga í raðir Þýskalandsmeistaranna.

Bayern greiðir Tottenham 100 milljónir evra fyrir Kane en upphæðin gæti hækkað upp í allt að 120 milljónir evra síðar meira.

Kane skrifar undir fjögurra ára samning við Bayern.

Kappinn flýgur til Þýskalands í dag til að gangast undir læknisskoðun.

Kane kom upp í gegnum unglingastarf Tottenham og ljóst að hann er algjör goðsögn innan félagsins. Skoraði hann alls 280 mörk fyrir félagið.

