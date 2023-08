Sjáðu hvað Messi gerði gegn Degi Dan í nótt

Lionel Messi skoraði tvö mörk fyrir fyrir Inter Miami gegn Orlando City í Leagues Cup vestan hafs í nótt.

Um er að ræða bikarkeppni liða í Bandaríkjunum og Mexíkó.

Messi skoraði fyrsta og þriðja mark Inter Miami í 3-1 sigri. Það fyrsta var afar glæsilegt.

Dagur Dan Þórhallsson er á mála hjá Orlando og spilaði hann síðasta hálftímann í gær.

Hér að neðan má sjá mörk Messi.

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY 🤯🤯

Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 3, 2023