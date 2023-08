Sjáðu óhugnanlegt myndband: Skelfilegt fótbrot í gærkvöldi – Goðsögnin algjörlega miður sín

Brasilíska goðsögnin Marcelo átti hreint skelfilegt brot í leik Flumiense gegn Argentinos Juniors í Copa Libertadores í gærkvöldi. Um mikla óheppni var þó að ræða.

Leiknum lauk 1-1 en það sem allir eru að ræða eftir hann er brot Marcelo, sem gerði auðvitað garðinn frægan með Real Madrid um árabil.

Bakvörðurinn braut á Luciano Sanchez sem fótbrotnaði.

Marcelo var niðurbrotinn eftir atvikið, enda um algjört óviljaverk að ræða.

„Í dag upplifði ég mjög erfitt augnablik á vellinum. Ég meiddi kollega minn óvart illa. Ég vona að þér gangi sem best í endurhæfinguinn Luciano Sanchez. Allur styrkur heimsins til þín!“ skrifaði hann á samfélagsmiðla.

Atvikið má sjá hér að neðan en rétt er að vara við myndefninu.

Marcelo just took away a man's ability to walk, WTFpic.twitter.com/3DfsZ0i1WN

