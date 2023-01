Stóðu heiðursvörð fyrir Messi á fyrstu æfingu – Bróðir Mbappe vekur athygli fyrir svipinn

Leikmenn PSG stóðu heiðursvörð fyrir Lionel Messi þegar hann snéri aftur til baka til æfinga sem Heimsmeistari í fótbolta.

Eins og allir vita varð Messi heimsmeistari með argentíska landsliðinu fyrir áramót. Liðið vann Frakka í æsispennandi úrslitaleik.

Messi og félagar fengu því lengra frí en nú er hann mættur aftur til Paris Saint-Germain.

Mesta athygli vekur við heiðursvörðinn er svipurinn sem Ethan Mbappe sýndi þegar Messi labbaði framhjá. Bróðir hans Kylian Mbappe fékk nokkra daga frí frá æfingum en hann skoraði þrennu í tapinu gegn Argentínu í úrslitum.

Messi var vel fagnað af liðsfélögum sínum eins og sjá má hér að neðan.

A guard of honour for our World Champion! 👏❤️💙#BravoLeo pic.twitter.com/OHIkKALbUl

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 4, 2023