Sjáðu jöfnunarmark Bonucci – Framlengt á Wembley

Það verður framlenging í úrslitaleik Evrópumótsins á milli Englands og Ítalíu. Staðan er 1-1 eftir venjulegan leiktíma.

Luke Shaw kom Englandi yfir strax á 2. mínútu leiksins. Hann kom þá boltanum í netið eftir fyrirgjöf Kieran Trippier.

Leonardo Bonucci jafnaði svo á 67. mínútu þegar hann skóflaði boltanum yfir marklínuna eftir að Jordan Pickford hafði varið skalla Marco Veratti. Markið má sjá neðst í fréttinni.

Ýtarlegri umfjöllun um leikinn verður að sjálfsögðu hægt að nálgast hér á síðunni þegar leikið hefur verið til þrautar.

GOAL!

Italy are level!

Leonardo Bonucci capitalising after England can't quite clear from a corner.

Game on…#ITA 1-1 #ENG #Euro2020Final #EnglandvsItaly pic.twitter.com/pbN2tzfMEd

— R.D Rudro (@RudroDebnath5) July 11, 2021