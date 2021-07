Sjáðu hvað þjóðin hafði að segja eftir leik: Skyttuval gagnrýnt, aukakíló, Pizzurnar hans Enska, hrós og margt fleira

Ítalía er Evrópumeistari eftir sigur á Englandi í úrslitaleik í kvöld. Hér neðst í fréttinni má sjá brot af því besta sem þjóðin hafði upp á að bjóða á Twitter á meðan leik stóð og eftir leik.

Luke Shaw kom Englandi yfir á 2. mínútu leiksins. Leonardo Bonucci jafnaði fyrir Ítalí á 67. mínútu.

Leikurinn fór svo alla leið í vítaspyrnukeppni. Þar skoruðu Ítalir úr þremur spyrnum en Englandingar aðeins tveimur.

What a team . What a manager what a tournament 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🙏🏻

Southgate your the one ☝️ pic.twitter.com/ThHHJP389Q

— Gary martin (@feedthebov) July 11, 2021