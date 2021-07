Mark Luke Shaw gegn Ítalíu á Evrópumótsinu var það fljótasta í sögunni í úrslitaleik keppninnar.

Markið skoraði hann eftir eina mínútu og 57 sekúndur og kom Englandi um leið í 1-0.

Tæplega korter er liðið af leiknum og leiðir England með þessu eina marki.

The quickest goal EVER scored in a European Championship final! 🔥

1 minute, 57 seconds 😳

What a start for England! pic.twitter.com/1A2e4XvC6Q

— Football on BT Sport (@btsportfootball) July 11, 2021