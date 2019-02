Áreittu Ronaldo í kvöld – Sjáðu hvernig hann svaraði

Cristiano Ronaldo, leikmaður Juventus, sneri aftur til Spánar í kvöld til að leika við Atletico Madrid.

Ronaldo er þekktastur fyrir tíma sinn á Spáni en hann var magnaður fyrir granna Atletico í Real Madrid.

Það mátti búast við að Ronaldo fengi harðar móttökur í kvöld og var það svo sannarlega niðurstaðan.

Atletico vann leikinn að lokum 2-0 og er í mjög góðri stöðu fyrir seinni leikinn á Ítalíu.

,,Borgaðu skattana þína,“ öskruðu stuðningsmenn Atletico á Ronaldo en hann hefur verið ákærður fyrir skattsvik.

Ronaldo heyrði þessi köll stuðningsmanna Atletico og minnti þá á hversu sigursæll hann hefur verið.

Portúgalinn hélt uppi fimm puttum og benti á hversu oft hann hefur unnið Meistaradeildina á ferlinum.

Atletico fans singing to Cristiano

“Cristiano pay your taxes”;

defiant Cristiano answering showing blatantly the wide open hand, to represent the number of Champions League he won pic.twitter.com/NiG4rBk8LK

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 20 February 2019