Rasismi og hatur að aukast: Hvað er til ráða?

Það er útlit fyrir það að hatur og rasismi í fótboltanum sé að aukast en fjölmörg slæm mál hafa komið upp á þessu tímabili.

Ef það er aðeins skoðað atvik sem komu upp á Englandi þá er hægt að nefna fimm bara á þessu tímabili.

Nokkrir stuðningsmenn hafa nú þegar verið settir í lífstíðarbann hjá sínum félögum fyrir rasisma.

Leikmenn á borð við Pierre-Emerick Aubameyang, Raheem Sterling og Mohamed Salah hafa orðið fyrir kynþáttarfordómum.

Aubameyang varð fyrir kynþáttarfordómum í leik gegn Tottenham þar sem bananahýði var kastað í átt hans – í þeim tilgangi að líkja leikmanninum við apa.

Sterling varð fyrir kynþáttahatri í leik gegn Chelsea er hann var kallaður ‘svört kunta’.

Salah lenti í svipuðu atviki á dögunum gegn West Ham er hann fékk hatur fyrir trú sína. Salah er múslimi.

Það er ljóst að knattspyrnusambandið þarf að fara taka harðar á þessum málum enda eiga rasismi og hatur ekki heima í íþróttum.

Margir leggja til að liðum verði refsað með þeim hætti að tekið verði af þeim stig í deildarkeppni.

Lífstíðarbann virðist ekki halda fólki frá því að syngja ógeðis söngva í stúkunni og þarf að finna harðari refsingu.

