Enska sambandið með ummæli Klopp á borði sínu: Þetta sagði hann

Jurgen Klopp stjóri Liverpool gæti fengið bann eða sekt frá enska knattspyrnusambandinu. Nú eru ummæli Klopp eftir 1-1 jafntefli gegn West Ham á borði sambandsins.

Klopp talaði þá um Kevin Friend, dómara leiksins. Friend og teymi hans gerðu stór mistök í marki Liverpool í fyrri hálfleik.

Klopp telur að Friend hafi séð atvikið í hálfleik og útskýrði frammistöu hans í síðari hálfleik, með því

,,Þetta útskýrir síðari hálfleikinn, ég held að dómarinn hafi vitað af atvikinu í hálfleik,“ sagði Klopp eftir leik en ef enska sambandið telur Klopp vera að sverta æru Friend, þá fer málið til aganefndar.

,,Hann vissi þetta í hálfleik, það komu því margar furðulegar ákvarðanir. Þetta voru ekki stór atvik en tók taktinn úr leiknum, það hjálpaði okkur ekki.“

,,Ef ég hefði gert sömu mistök í fyrri hálfleik, þá vil ég ekki stækka bilið, þetta er mannlegt eðli.“

FA ‘aware’ of comments made by Jurgen Klopp last night. Before taking the matter further they must decide whether Klopp has called the referee’s integrity into question.

— Simon Stone (@sistoney67) February 5, 2019