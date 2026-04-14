Kviðdómur fékk að heyra hrollvekjandi símtal morðingjans við móður sína

Athena var numin á brott við heimili föður síns um kvöldmatarleytið þann 30. nóvember 2022. Tanner hefur játað sig sekan í málinu og er nú tekist á um hvaða refsingu hann á skilið að fá, lífstíðarfangelsi eða dauðarefsingu.
Athena var úti að leika sér við heimili föður síns í Paradise í Texas þegar hún hvarf. Þegar stjúpmóðir hennar fór út að svipast um eftir henni var pakki frá Walmart á lóðinni sem innihélt Barbie-dúkkur. Leit að Athenu bar engan árangur og fannst lík hennar nokkrum dögum síðar, eða þann 2. desember.
Horner játaði sig sekan um morð rétt áður en réttarhöld hófust en hann hefur haldið því fram að hann hafi ekið á stúlkuna þegar hann kom með sendingu að heimilinu. Hann sagðist hafa gripið til þess ráðs í örvæntingu sinni að setja hana í bílinn, af ótta við að missa vinnuna eða sæta afleiðingum. Saksóknarar telja þá skýringu afar ótrúverðuga enda virtist Athena vera óslösuð þegar upptökur úr eftirlitsmyndavélum í bifreiðinni voru skoðaðar.
Símtöl Horner til móður sinnar og ömmu voru spiluð í dómsal í gær, en í einu símtalinu spurði móðir hans beint hvort hann hefði beitt stúlkuna kynferðisofbeldi áður en hann drap hana. Þegar Horner neitaði því svaraði hún með orðunum: „Ég veit bara hvernig þú getur verið.” Virtist hún gefa í skyn að hún þekkti ákveðið mynstur í hegðun hans, hugsanlega kynferðislegt eða ofbeldisfullt.
„Reyndar er kynhvötin hjá mér nánast engin út af lyfjunum sem ég tek,“ svaraði Horner.
Í öðru símtali við ömmu sína sagðist Horner vera miður sín yfir verknaðinum og neitaði því að hafa beitt stúlkuna kynferðisofbeldi. Hann sagði að hann hefði ekki tekið lyfin sín í nokkrar vikur og væri því mjög tilfinningasamur. Þá heyrðist hann einnig gráta yfir því að geta ekki eytt jólunum með ungum syni sínum.
Réttarmeinafræðingurinn Jessica Dwyer bar vitni fyrir dómi á mánudag og sagði að lík Athenu hefði ekki borið kynferðislega áverka. Hún tók þó fram að slíkt útilokaði ekki að kynferðisofbeldi hefði átt sér stað.
Nakið lík stúlkunnar fannst í læk nokkra kílómetra frá heimili hennar. Samkvæmt framburði Dwyer voru áverkar á baki, brjósti, andliti, höfði og hálsi hennar. Þá bentu gögn einnig til köfnunar og mikils áverka af barefli sem samræmdist mörgum höggum. Einnig fundust mynstur á andliti og brjósti hennar sem þóttu samræmast hjólförum.
Kviðdómnum voru jafnframt sýnd bréf sem Horner skrifaði til lögreglu, eigin fjölskyldu og fjölskyldu Strand áður en hann reyndi að svipta sig lífi í fangelsi árið 2023.
Í bréfi til fjölskyldu stúlkunnar baðst hann afsökunar og reyndi jafnframt að kenna FedEx um slæmt andlegt ástand sitt þegar hann framdi morðið. Hann sagði fyrirtækið hafa breytt akstursleiðum hans með ófyrirsjáanlegum hætti, sem hefði raskað daglegri rútínu hans og valdið honum mikilli vanlíðan.
Hann vísaði þar til Asperger-heilkennis síns og sagði sig eiga erfitt með breytingar, sem gætu leitt til „kasta“ þegar daglegt skipulag raskaðist.
Geðástand Horner hefur verið meginstoð varnarinnar í málinu, en lögmenn hans leitast nú við að koma í veg fyrir að hann verði dæmdur til dauða. Búist er við því að kviðdómurinn komist að niðurstöðu um refsingu síðar í vikunni. Horner á yfir höfði sér annaðhvort dauðarefsingu eða lífstíðarfangelsi án möguleika á reynslulausn.