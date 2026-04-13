Pressan

Mannránið sem hélt Spáni í heljargreipum í 900 daga

Pressan
Mánudaginn 13. apríl 2026 22:00

Anabel Segura með foreldrum sínum, José Segura Nájera og Sigrid Foles.

Þann 12. apríl 1993 fór hin 22 ára gamla Anabel Segura út að skokka um La Moraleja í Madríd, líkt og hún gerði jafnan. Anabel var háskólanemi á þessum tíma og La Moraleja-hverfið átti að vera tiltölulega öruggt, enda eitt ríkasta og dýrasta hverfi borgarinnar. En Anabel kom aldrei aftur heim. Það sem fylgdi í kjölfarið varð eitt átakanlegasta og langvinnasta mannránsmál í sögu Spánar – mál sem hélt fjölskyldu hennar og spænsku þjóðinni í óvissu í 900 daga.

Það sem fjölskylda hennar, lögregla og spænskt samfélag vissi ekki var að örlög Anebel höfðu ráðist sama kvöld og hún hvarf: Hún var myrt aðeins sex klukkustundum eftir að tveir menn rændu henni. Samt áttu foreldrar hennar, rannsóknarlögregla og heil þjóð eftir að lifa í von og óvissu í meira en tvö og hálft ár.

Málið varð eitt hið þekktasta í spænskri sakamálasögu og vakti aftur athygli síðla árs 2024 þegar Netflix gaf út heimildarþáttaröðina 900 Days Without Anabel.

Segura var valin af handahófi. Ræningjarnir, Emilio Muñoz Guadix og Cándido Ortiz Aon, höfðu ákveðið að ræna einhverjum úr efnameira hverfi og krefjast lausnargjalds.

Þeir stöðvuðu hana á hlaupaleiðinni, neyddu hana inn í hvítan sendibíl og óku af stað. Vitni heyrðu hjálparóp og sáu átökin, en skráningarnúmer bílsins náðist ekki. Á vettvangi fannst meðal annars hluti af fatnaði hennar Walkman-vasadiskó.

Hræddir um að hún gæti borið kennsl á þá

Í örvæntingu barðist Segura fyrir lífi sínu og reyndi hún meðal annars að stökkva út úr sendibílnum og flýja. Mennirnir náðu henni aftur. Í skelfingu yfir því að hún gæti borið kennsl á þá fóru þeir með hana í yfirgefna verksmiðju í Toledo, þar sem þeir kyrktu hana til bana sama kvöld.

Þrátt fyrir að Segura væri látin héldu mennirnir áfram áætlun sinni.

Næstu 900 dagana hringdu þeir endurtekið í foreldra hennar og kröfðust 150 milljóna peseta í lausnargjald. Það samsvarar tæplega 130 milljónum íslenskra króna á gengi dagsins í dag og enn hærri upphæð miðað við kaupmátt þess tíma.

Þeir létu eins og hún væri enn á lífi, skipulögðu afhendingarstaði sem þeir mættu aldrei á og sendu jafnvel upptöku þar sem kona þóttist vera Segura og bað grátandi um að fá að koma heim. Síðar kom í ljós að það var eiginkona Muñoz sem lék hlutverkið.

Fjölskyldan gerði allt sem hún gat

Fjölskylda hennar gekk mjög langt í von um að bjarga henni: faðir hennar endurfjármagnaði húsið, fékk lán hjá vinum og kunningjum og bauð háar fjárhæðir fyrir upplýsingar um hana.

Þessi langa blekking, þar sem vonin lifði miklu lengur en fórnarlambið, varð það sem greypti málið í minni spænsku þjóðarinnar.

Vendipunkturinn kom þegar lögregla birti upptökur af röddum ræningjanna í fjölmiðlum.

Áhorfandi sem heyrði upptökuna þekkti rödd annars mannsins og tengdi hana við pípulagningamann úr sínu bæjarfélagi. Sú ábending leiddi til handtöku þeirra í september 1995.

Við yfirheyrslur játuðu þeir morðið og bentu á staðinn þar sem lík Segura var grafið. Lík hennar fannst tveimur dögum síðar í yfirgefnu vöruhúsi í Numancia de la Sagra.

Mennirnir voru að lokum dæmdir í 43 ára fangelsi. Ortiz lést í fangelsi árið 2009, en Muñoz var látinn laus árið 2013 eftir breytingar á spænskri refsiframkvæmd.

Þótt dómarnir hafi fallið fyrir löngu lifir málið enn sterkt í minni Spánverja. Í Madríd er hennar minnst með menningarmiðstöð sem ber nafn hennar og minnisvarða sem stendur við bygginguna, þögulli áminningu um mál sem þjóðin hefur aldrei gleymt.

Fleiri fréttir

Mannránið sem hélt Spáni í heljargreipum í 900 daga
Vel hafi mátt koma í veg fyrir hryllinginn á dansnámskeiðinu
ChatGPT hjálpaði konu að varpa ljósi á sjaldgæfan sjúkdóm eftir margra ára mistök lækna
Búinn að sækja um 1.500 störf á 18 mánuðum en fær ekki vinnu
Sérfræðingur segir að þessi sitjandi staða geti valdið banvænum blóðtappa
Stundaði kynlíf með eineggja tvíburum – Ekki hægt að skera úr um faðernið
Það sem dauðadæmd kona játaði hjá lögreglunni sækir enn á fyrrum lögreglumann
Kúba undirbýr sig undir árás frá Bandaríkjunum – „Ef við þurfum að deyja, þá deyjum við“

Andra var bolað úr starfi á Akranesi – „Var mér kastað eins og hverri annarri kúkableyju“
Hallgrímur skýtur fast á nafngreinda menn: „Um þessa hneisu fjallar önnur hver færsla hans“
Guðni ómyrkur í máli: „Vörufals og ósvífni af verstu gráðu“
Með viðvörun til kvenna og hvetur þær til að skoða þetta hjá eiginmönnum sínum – „Þeir eru ekki heiðarlegir við maka sína“
Búinn að sækja um 1.500 störf á 18 mánuðum en fær ekki vinnu

Búinn að sækja um 1.500 störf á 18 mánuðum en fær ekki vinnu
Það sem dauðadæmd kona játaði hjá lögreglunni sækir enn á fyrrum lögreglumann
ChatGPT hjálpaði konu að varpa ljósi á sjaldgæfan sjúkdóm eftir margra ára mistök lækna
Fyrrverandi landsliðsmarkvörður Íslands varð fyrir miklu áfalli eftir alvarlega líkamsárás – „Menn hafa látist við minna“
Myndasyrpan frá kynþokkafyllstu konu heims vekur athygli – Í ástaratlotum með nýja kærastanum
Nýtt hlutverk Gareth Southgate í gær vakti athygli
Ákærður fyrir að hafa fróað sér á Barónsstíg
Segir frá því hvar hann var þegar Amorim var rekinn
Ákærður fyrir líkamsárás á Kótelettunni
Sérfræðingar segja að stresseinkenni komi fram í svefnherberginu og baðherberginu
Björguðu 9 ára dreng sem hafði verið læstur inni í bíl í eitt og hálft ár

Björguðu 9 ára dreng sem hafði verið læstur inni í bíl í eitt og hálft ár
Langur svefn getur leitt til þyngdartaps
Þess vegna er mikilvægt að halda heimilinu hreinu og vel viðhöldnu
Ný rannsókn – Minna sætur matur dregur ekki úr lönguninni í sykur

Ný rannsókn – Minna sætur matur dregur ekki úr lönguninni í sykur
Aðstoðarkona raðmorðingjans stígur fram – „Ég var vön að segja honum að borða skorpuna“

Aðstoðarkona raðmorðingjans stígur fram – „Ég var vön að segja honum að borða skorpuna“
Trump lokar Hormússundi – „Íran mun ekki hagnast af þessari ólöglegu tilraun til FJÁRKÚGUNAR“
Fjórir bollar af þessum heita drykk geta hægt á öldrun

Fjórir bollar af þessum heita drykk geta hægt á öldrun
Þessi lyf á ekki að taka með kaffi
Þess vegna hættir þú að hitta vini þína eftir að þeir eignast barn
Eftir drápið á leiðtoga Írans – Pútín er hræddur

Eftir drápið á leiðtoga Írans – Pútín er hræddur
Læknir segir þessar þrjár kaffitegundir þær verstu fyrir heilsuna

Læknir segir þessar þrjár kaffitegundir þær verstu fyrir heilsuna
Næringarfræðingar segja að þessar algengu matvörur skaði heilbrigði þitt hægt og rólega
Hefndarleiðangur Trump getur bráðum lent á honum eins og bjúgverpill – Hefndaráætlunin er tilbúin
Þessar fæðutegundir geta bætt svefn barna

Þessar fæðutegundir geta bætt svefn barna
Svona lengi endast karlar í kynlífinu á hinum ýmsu aldursskeiðum
Umferðarlögreglan sló sérfræðingunum við – Ekki var allt sem sýndist með umferðarslysið
Þessa hluti ættir þú að losa þig við af heimilinu
Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring

Velkomin til Rússlands – Lifa innan um kakkalakka og vinna 16 klukkustundir á sólarhring
Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km

Bifvélavirkjar segja þessar bensínvélar geta keyrt yfir 500.000 km
Dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir að myrða móður sína með hamri og monta sig af því á Internetinu
Hefur bara borðað kjöt, egg og smjör í fjögur ár – Skýrir frá áhrifunum á líkamann

Hefur bara borðað kjöt, egg og smjör í fjögur ár – Skýrir frá áhrifunum á líkamann
Fyrrum olígarki varar við – Pútín er að undirbúa eiturefnaárás á Vesturlönd
Blikkar þú augunum hratt? – Þessu getur það leynt að sögn sérfræðinga
Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar

Þetta áttu aldrei að nota uppþvottalög í – Óþægilegar og dýrar afleiðingar
Útúrdópaðir rússneskir hermenn – Finna hvorki til ótta né sársauka

Útúrdópaðir rússneskir hermenn – Finna hvorki til ótta né sársauka
Svona er hægt að afþíða frystinn á skömmum tíma með álpappír
Þessa hluti skaltu aldrei kaupa í nytjamarkaði