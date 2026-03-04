fbpx
Miðvikudagur 04.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

TikTok-ásakanir um morð reyndust dýrkeyptar – Dæmd til að greiða yfir milljarð

Pressan
Miðvikudaginn 4. mars 2026 07:00

Ashley Guillard og Rebecca Scofield.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Kviðdómur í borginni Boise í Idaho í Bandaríkjunum hefur úrskurðað TikTok-efnishöfundinn Ashley Guillard til að greiða sagnfræðiprófessor við University of Idaho 10 milljónir dala, 1.240 milljónir króna, í bætur vegna ærumeiðandi ummæla.

Málið tengist fjórföldu morði sem framið var í borginni Moscow í Idaho árið 2022. Guillard birti fjölda myndbanda á TikTok þar sem hún hélt því fram, á grundvelli tarotspila og meintra skyggnihæfileika, að prófessorinn, kona að nafni Rebecca Scofield, hefði skipulagt morðin.

Um er að ræða eitt þekktasta morðmál Bandaríkjanna á undanförnum árum, en sem kunnugt er var Bryan Kohberger, doktorsnemi í afbrotafræði, dæmdur í lífstíðarfangelsi vegna morðanna.

Dómarinn í málinu hafði áður komist að þeirri niðurstöðu að ummæli Guillard væru ærumeiðandi og var verkefni kviðdómsins einungis að ákveða fjárhæð bóta. Niðurstaðan var sú að Guillard skyldi greiða 7,5 milljónir dala í refsibætur og 2,5 milljónir dala í miskabætur.

Samkvæmt umfjöllun Idaho Statesman var upphæðin töluvert hærri en lögmenn Scofield höfðu farið fram á.

Í stefnu Scofield kom fram að Guillard hefði, án nokkurra sannana, haldið því fram að hún hefði átt í leynilegu ástarsambandi við eitt fórnarlambanna og „fyrirskipað“ morðin. Guillard var aftur á móti aldrei grunuð um aðild að málinu og voru ásakanirnar byggðar á sandi.

Guillard varði sig sjálf fyrir dómi og hélt því fram að færslur hennar hefðu endurspeglað persónulega trú hennar, lestur á tarotspilum og skyggnigáfu sem hún segist hafa.

Hún hélt áfram birtingum jafnvel eftir að henni bárust formlegar kröfur um að láta af háttsemi sinni. TikTok-aðgangur hennar var með 100.000 fylgjendur og sum myndbönd hennar fengu milljónir viðbragða.

Scofield og Guillard mættust augliti til auglitis í fyrsta sinn við réttarhöldin fyrir skemmstu. Lýsti Scofield því að hún hefði orðið fyrir alvarlegum afleiðingum vegna ásakananna og að málið sýndi að rangar fullyrðingar á netinu gætu haft raunverulegar og kostnaðarsamar afleiðingar. Óljóst er hvort Guillard hyggst áfrýja dómnum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
TikTok-ásakanir um morð reyndust dýrkeyptar – Dæmd til að greiða yfir milljarð
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Skammaði barn í miðju flugi: „Þoli ekki þegar fólk getur ekki alið upp börnin sín“
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
American Idol-keppandi sagður hafa sviðsett harmleik til að leyna ódæðinu – Upptaka úr búkmyndavél vekur óhug
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Sauð upp úr þegar viðskiptavinur mætti í Trump-peysu – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar

Mest lesið

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Leiddist á borgarstjórnarfundi og fór að rífast og hella úr skálum hæðni sinnar – „Minnist á Adolf Hitler og blóðbað á spítala“
Natan aftur grunaður um fjárdrátt – Sagður hafa stolið fé frá Viðreisn
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt

Nýlegt

Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
Bróðir Margrétar Löf rýfur þögnina – „Þú átt ekki að geta myrt einhvern og tekið svo arf eftir hann“
Ingibjörg kom að syni sínum meðvitundarlausum eftir TikTok-áskorun
Mikil ólga vegna ákvörðunar RÚV – Edda Björgvins vill fá svör
Svakalegir yfirburðir Spánverja í leiknum í kvöld
Steini Halldórs eftir stórt tap: ,,Slökkvum á okkur og þá refsa þær“
Leiddist á borgarstjórnarfundi og fór að rífast og hella úr skálum hæðni sinnar – „Minnist á Adolf Hitler og blóðbað á spítala“
Rúntaði í leyfisleysi um Ísland með Kínverja og sagði ósatt
Ísland sá aldrei til sólar gegn Spánverjum
Pressan
Í gær
Vopnabúr Írana dregur langt inn í Evrópu – Óttast að hryðjuverkahópar verði virkjaðir
Pressan
Í gær

Vísindamenn hafa komist að því hvað hræðir veggjalýs mest

Vísindamenn hafa komist að því hvað hræðir veggjalýs mest
Pressan
Í gær
Ákærður fyrir morð á eiginkonu sinni – Segist hafa fengið nóg af heilabilun hennar
Pressan
Í gær
Fékk áfall þegar hann sá hvað leyndist ofan í ruslatunnunni – Sjáðu myndbandið
Pressan
Í gær

Háskólanemi datt fram úr rúminu og endaði þannig milljónum ríkari – „Þetta var Guð, ekkert annað útskýrir þetta“

Háskólanemi datt fram úr rúminu og endaði þannig milljónum ríkari – „Þetta var Guð, ekkert annað útskýrir þetta“
Pressan
Í gær

Íranir gerðu árás á eina stærstu olíuhreinsunarstöð heims – „Veruleg stigmögnun“

Íranir gerðu árás á eina stærstu olíuhreinsunarstöð heims – „Veruleg stigmögnun“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Allt á suðupunkti og Trump heitir hefndum vegna þeirra sem létust
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segist hafa leyst ráðgátuna um Bermúdaþríhyrninginn

Segist hafa leyst ráðgátuna um Bermúdaþríhyrninginn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þrjú orð – Trump spyr sömu spurningarinnar hvað eftir annað
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þriggja ára stúlka vakti óhug hjá móður sinni – Sagðist muna fyrra líf sitt og nefndi hrollvekjandi dæmi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hvíti dauðinn – Þögli Finninn sem Rússar gleyma ekki

Hvíti dauðinn – Þögli Finninn sem Rússar gleyma ekki
Pressan
Fyrir 2 dögum

Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?

Steinar ferðaðist með bleika ferðatösku – Er hann afkastamikill raðmorðingi?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Af hverju finnst okkur stundum einhver vera nærri okkur, þrátt fyrir að engin sé þar?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þeir sem alast upp í fátækt taka oft þessar venjur með sér inn í fullorðinslífið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þegar fólk fer á eftirlaun sér það oftast eftir þessu vali sínu í lífinu

Þegar fólk fer á eftirlaun sér það oftast eftir þessu vali sínu í lífinu
Pressan
Fyrir 2 dögum
Segja að þessi áhugamál séu góð til að lifa heilbrigðara og lengra lífi
Pressan
Fyrir 2 dögum
Lyf gegn fótaóeirð höfðu skelfilegar aukaverkanir – „Þetta hefur eyðilagt líf mitt“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þetta grænmeti á ekki að fara í ísskápinn

Þetta grænmeti á ekki að fara í ísskápinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Þetta er tannlæknum illa við að sjúklingar þeirra geri

Þetta er tannlæknum illa við að sjúklingar þeirra geri
Pressan
Fyrir 2 dögum
Svíar ætla að vísa öllum útlendingum sem fá fangelsisdóm úr landi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segja algjöran óþarfa að taka verkjalyf við bakverkjum

Segja algjöran óþarfa að taka verkjalyf við bakverkjum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta þýða algengustu draumarnir
Pressan
Fyrir 2 dögum
Það getur verið auðveldara að sofna ef maður er í sokkum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást

Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást
Pressan
Fyrir 3 dögum

Líkið á ströndinni – Leyndi lögreglan einhverju?

Líkið á ströndinni – Leyndi lögreglan einhverju?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Segja þetta geta verið ástæðuna fyrir að þú ert einhleyp(ur)
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hvernig gat Angela horfið svona í beinni útsendingu? – Hver ók bílnum?