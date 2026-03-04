TikTok-ásakanir um morð reyndust dýrkeyptar – Dæmd til að greiða yfir milljarð

Málið tengist fjórföldu morði sem framið var í borginni Moscow í Idaho árið 2022. Guillard birti fjölda myndbanda á TikTok þar sem hún hélt því fram, á grundvelli tarotspila og meintra skyggnihæfileika, að prófessorinn, kona að nafni Rebecca Scofield, hefði skipulagt morðin.
Um er að ræða eitt þekktasta morðmál Bandaríkjanna á undanförnum árum, en sem kunnugt er var Bryan Kohberger, doktorsnemi í afbrotafræði, dæmdur í lífstíðarfangelsi vegna morðanna.
Dómarinn í málinu hafði áður komist að þeirri niðurstöðu að ummæli Guillard væru ærumeiðandi og var verkefni kviðdómsins einungis að ákveða fjárhæð bóta. Niðurstaðan var sú að Guillard skyldi greiða 7,5 milljónir dala í refsibætur og 2,5 milljónir dala í miskabætur.
Samkvæmt umfjöllun Idaho Statesman var upphæðin töluvert hærri en lögmenn Scofield höfðu farið fram á.
Í stefnu Scofield kom fram að Guillard hefði, án nokkurra sannana, haldið því fram að hún hefði átt í leynilegu ástarsambandi við eitt fórnarlambanna og „fyrirskipað“ morðin. Guillard var aftur á móti aldrei grunuð um aðild að málinu og voru ásakanirnar byggðar á sandi.
Guillard varði sig sjálf fyrir dómi og hélt því fram að færslur hennar hefðu endurspeglað persónulega trú hennar, lestur á tarotspilum og skyggnigáfu sem hún segist hafa.
Hún hélt áfram birtingum jafnvel eftir að henni bárust formlegar kröfur um að láta af háttsemi sinni. TikTok-aðgangur hennar var með 100.000 fylgjendur og sum myndbönd hennar fengu milljónir viðbragða.
Scofield og Guillard mættust augliti til auglitis í fyrsta sinn við réttarhöldin fyrir skemmstu. Lýsti Scofield því að hún hefði orðið fyrir alvarlegum afleiðingum vegna ásakananna og að málið sýndi að rangar fullyrðingar á netinu gætu haft raunverulegar og kostnaðarsamar afleiðingar. Óljóst er hvort Guillard hyggst áfrýja dómnum.