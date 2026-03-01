Það getur verið auðveldara að sofna ef maður er í sokkum

Þegar farið er í sokka fyrir háttatímann hitna fæturnir sem veldur því að æðarnar víkka og heitt blóð streymir að yfirborðinu, hitinn hverfur og líkamshitinn lækkar aðeins en það eru ein mikilvægustu líffræðilegu skilaboðin sem heilinn tengir við svefn.
Rannsókn, sem vísindamenn við háskólann í Seoul í Suður-Kóreu gerðu 2018, sýndi að þeir þátttakendur sem sváfu í sokkum, sofnuðu að meðaltali 7,5 mínútum fyrr, vöknuðu sjaldnar á nóttunni og sváfu um 32 mínútum lengur en þeir sokkalausu.
Vísindamennirnir drógu þá ályktun af þessu að með því að hafa stjórn á hitastigi fótanna að næturlagi batni ákveðnir þættir svefngæðanna.