Segja algjöran óþarfa að taka verkjalyf við bakverkjum

Danska landlæknisembættið gaf nýlega út nýjar leiðbeiningar varðandi það hvernig er best að takast á við bakverki. Hvetur embættið fólk til að hætta að taka verkjalyf við bakverkjum og hreyfa sig þess í stað.
„Það hjálpar ekki að kasta sér í sófann og taka verkjalyf, því þau hafa ekki áhrif á venjulegan bakverk“, sagði Maria Herlev Ahrenfeldt, hjá landlæknisembættinu, að sögn Jótlandspóstsins.
Hún sagði að venjulegir bakverkir séu bakverkir „sem mörg okkar hafa upplifað“.
„Maður stígur skakkt fram úr rúminu eða lyftir á rangan hátt eða hreyfir sig ekki og fær í bakið,“ sagði hún og bætti við að verkir af þessu tagi séu yfirleitt hættulausir og batni af sjálfu sér.