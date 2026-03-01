Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást

Í kvikmyndum virðist vera sáraeinfalt að verða ástfanginn, allt endar vel og þau lifa hamingjusöm til æviloka. En raunveruleikinn er öðruvísi.
Ástin týnist oft vegna misskilnings, varnarviðbragða eða af ótta við að standa uppi varnarlaus. Það er mjög eðlilegt að þrá að tengjast einhverjum ástarböndum, að finna að einhver taki eftir manni og að maður sé elskaður. En það krefst meira en bara sterkra tilfinninga að bjóða upp á heilbrigða og varanlega ást. Það krefst sjálfsvitundar.
Sjálfsvitund í ást snýst um að hlusta á eigin hugsanir, venjur og tilfinningar og skilja hvernig þær hafa áhrif á sambandið. Forbes skýrir frá þessu.
Traust í ástarsambandi hefst með því að vera hreinskilinn við sjálfan sig – Ekta ástarsambönd byggjast ekki bara á ást, heldur einnig virðingu, samskiptum og trausti. Þetta hefst með því að vera hreinskilinn við sjálfan sig.
Ímyndaðu þér að þú óskir þér ástar en sért hræddur við hana. Þú þráir nánd en dregur þig í hlé þegar alvara færist í leikinn. Þú veist að þú vilt ást en þú forðast að játa að þú óttast hana einnig. Án þess að viðurkenna það, þá endurtekur þú sama mynstrið.
Rannsókn frá 2025 sýndi að pör, sem tjá óskir sínar og skilja óskir hins aðilans, eru ánægðari og tilbúin til að þróa sig.
Þegar þú bælir raunverulegar tilfinningar þínar eða þarfir, veldur það innri baráttu sem hefur áhrif á ástarsambandið. Að vera hreinskilinn við sjálfan þig, veitir þér sjálfsvitund sem er mikilvæg fyrir sambandið.
Öll ástarsambönd losa um tilfinningar hjá þér – Í sérhverju ástarsambandi munu gömul sár eða óöryggi vakna til lífsins. Skiptir þá engu þótt þú sért venjulega í góðu jafnvægi, þú getur endað í deilum ef þú þekkir ekki eigin viðbrögð.
Sjálfsvitund hjálpar þér við að staldra við og velja betri viðbrögð. Í staðinn fyrir að springa getur þú sagt: „Mér finnst ég svolítið óöruggur í dag, getum við talað um eitthvað annað“
Rannsóknir hafa sýnt að fólk, sem býr yfir góðri sjálfsstjórn, er í meira jafnvægi í ástarsamböndum og tekst á við tilfinningar sínar á heilbrigðari hátt.
Sjálfsvitund hjálpar þér að læra að þekkja sjálfan þig og setja mörk – Ef þú hefur engin mörk, þá er hætta á að þú glatir sjálfum þér í ástarsambandinu. Sjálfsvitund hjálpar þér að vita hvað þú hefur þörf fyrir og að miðla því án þess að finna til sektarkenndar.
Rannsóknir hafa sýnt að ef mörk eru ekki til staðar, þá getur það valdið óánægju og jafnvel fíkn. Margir reyna að vera „allt“ fyrir hinn aðilanna en týna sjálfum sér í ferlinu.