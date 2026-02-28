Þreytt(ur) að ástæðulausu? – Þetta er heilinn kannski að reyna að segja þér

Að skilja hvað heilinn er að reyna að segja okkur, getur verið lykillinn að því að endurheimta orkuna og jafnvægi í lífinu.
Þreyta, sem virðist koma að „ástæðulausu“ er ekki alltaf vegna svefnskorts eða líkamlegra veikinda. Hún er oft merki um að heilinn hafi of mikið að gera. Hann vinnur daglega úr upplýsingum, tekst á við tilfinningar og lagar sig að flóknum aðstæðum. Þegar þetta safnast upp, sendir hann viðvörunarmerki til að hvetja þig til að hægja á þér áður en örmögnunin tekur völdin.
Í rannsókn, sem hefur verið birt í vísindaritinu Current Biology, er ljósi varpað á þetta. Þar kemur fram að eftir mikla andlega vinnu geti glútamat, sem er mikilvægt taugaboðefni, safnast upp í framheilaberkinum. Það getur verið eitrað ef of mikið safnast fyrir af því.
Þessi uppsöfnun gerir að verkum að heilinn þarf enn meiri orku til að ráða við viðfangsefni sín og getur þetta myndað mikla þreytutilfinningu og skiptir þá engu þótt þú hafir fengið nægan svefn. Heilinn er einfaldlega að segja: „Stoppaðu, ég verð að fá að ná andanum.“