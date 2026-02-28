Talan þín getur veitt vísbendingu um hversu lengi þú lifir

fbpx
Laugardagur 28.febrúar 2026

Talan þín getur veita vísbendingu um hversu lengi þú lifir

Laugardaginn 28. febrúar 2026 14:30

Það er heilinn sem ber eiginlega ábyrgð en þegar kemur að andlegri lipurð þá er ekki hægt að halda aftur af tungunni og hún endar með að setja orð á flest. Niðurstöður rannsóknar sýna að þetta getur tengst því hversu langt þú átt eftir ólifað.

Ef þú hugsar jafn hratt og þú talar, þá geturðu glaðst, því þá áttu líklega mörg ár eftir ólifuð. Auðvitað er þetta ekki svona einfalt í raun og veru en niðurstaða nýrrar rannsóknar er að andleg geta gegni afgerandi hlutverki þegar kemur að öldrunarferlinu.

Paolo Ghisletta, prófessor í sálfræði við háskólann í Genf í Sviss, stýrði rannsókninni. Þátttakendur í henni voru á aldrinum 70 til 105 ára og var fylgst með fólkinu fram að andláti þess. Vísindamennirnir mældu níu hugræna þætti hjá fólkinu og komust að því að einn þeirra er mjög mikilvægur þegar kemur að öldrun.

„Hversu mörg dýr geturðu nefnt á 90 sekúndum? 10? 15? 30? 60?“ Svarið við þessari spurningu getur gefið vísbendingu um hvernig heili þinn mun starfa eftir því sem árin færast yfir og þar með hvernig líkaminn mun eldast segir í umfjöllun National Geographic Portugal um málið.

Vísindamennirnir notuðust við gögn úr rannsókn, sem náði yfir 18 ár, og lögðu nýtt mat á þau. Huglægir þættir þátttakendanna voru mældir við upphaf rannsóknarinnar og þar til þeir létust. Niðurstaðan er að tveir af þessum þáttum koma að gagni við að spá fyrir um hvenær fólk deyr: talfærni og málnotkun.

Þátttakendur, sem gátu nefnt mjög mörg dýr á 90 sekúndum, voru líklegri til að lifa lengi. Það sem var mikilvægast tengdist því hversu hratt orðin mynduðust í undirmeðvitund fólks, auk fjölda orða sem fólkið notaði daglega.

Vísindamennirnir útiloka þó ekki að þörf geti verið á stærri rannsókn á þessu til að finna skýringuna á þessu og ýmsu öðru sem tengist heilastarfseminni.

Fyrir 1 klukkutíma
Svona sér maður hvort fólk er stjórnsamt
Fyrir 1 klukkutíma
Þróa „allsherjarbóluefni“ sem veitir vörn gegn ofnæmi, kvefi og flensu
Fyrir 3 klukkutímum
Varar Vesturlönd við – Búið ykkur undir dauða Pútíns
Fyrir 5 klukkutímum
Hjartalæknir segir að það geti helmingað líkurnar á hjartasjúkdómum að gera þetta daglega
Fyrir 9 klukkutímum
Rafvirkjar segja að þessi raftæki eigi að taka úr sambandi á nóttunni
Í gær
Þreytt(ur) að ástæðulausu? – Þetta er heilinn kannski að reyna að segja þér
Í gær
Lýsa hrottafenginni árás á morðingjann: „Ég gerði það, ég drap hann“

Í gær
Í gær

Blásaklaus hjón lömuð af ótta – Herjað á þau vegna hvarfs Nancy Guthrie
Fyrir 2 dögum
Fyrir 2 dögum
Fyrir 2 dögum

Nýtt æði grípur um sig í Japan – Kistulögn eða hugleiðsla í líkkistu
Fyrir 2 dögum

Skildi 5 ára dreng eftir stórslasaðan – Fjölskyldan sögð hafa tekið höndum saman um að hylma yfir glæpinn
Fyrir 2 dögum
Fyrir 2 dögum

Sjötug amma var á barmi þess að fara á eftirlaun þegar ógæfumaðurinn birtist skyndilega
Fyrir 2 dögum
Fyrir 3 dögum
Fyrir 3 dögum

Þriggja barna móðirin sem fannst lifandi eftir að hafa verið saknað í 24 ár útskýrir hvers vegna hún lét sig hverfa
Fyrir 3 dögum

Elon Musk og fleiri brjálaðir út af skoðanagrein um barnagirnd sem birtist fyrir 12 árum
Fyrir 3 dögum
Fyrir 3 dögum
Fyrir 3 dögum

Grunaður um að hafa valdið dauða þriggja ára stúlku
Fyrir 4 dögum
Fyrir 4 dögum
Fyrir 4 dögum
Fyrir 4 dögum

Óhugnanleg þróun í Mexíkó – Risastórt vandamál stækkar og stækkar
Fyrir 4 dögum

Sjúki aðskoðarkennarinn: Fjögurra barna móðir fékk yfir 50 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn fjórum skóladrengjum
Fyrir 5 dögum
Fyrir 5 dögum

Maður sem myrti son sinn með sveðju á Tenerife var rólyndur barþjónn
Fyrir 5 dögum
Fyrir 5 dögum
Fyrir 5 dögum

Dagleg banananeysla getur haft áhrif á blóðþrýstinginn
Fyrir 5 dögum

Svaf ekkert í átta daga og lýsir áhrifunum – „Ég heyrði og sá hluti sem voru ekki raunverulegir“
Fyrir 5 dögum
Fyrir 5 dögum
