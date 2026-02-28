Talan þín getur veitt vísbendingu um hversu lengi þú lifir

Ef þú hugsar jafn hratt og þú talar, þá geturðu glaðst, því þá áttu líklega mörg ár eftir ólifuð. Auðvitað er þetta ekki svona einfalt í raun og veru en niðurstaða nýrrar rannsóknar er að andleg geta gegni afgerandi hlutverki þegar kemur að öldrunarferlinu.
Paolo Ghisletta, prófessor í sálfræði við háskólann í Genf í Sviss, stýrði rannsókninni. Þátttakendur í henni voru á aldrinum 70 til 105 ára og var fylgst með fólkinu fram að andláti þess. Vísindamennirnir mældu níu hugræna þætti hjá fólkinu og komust að því að einn þeirra er mjög mikilvægur þegar kemur að öldrun.
„Hversu mörg dýr geturðu nefnt á 90 sekúndum? 10? 15? 30? 60?“ Svarið við þessari spurningu getur gefið vísbendingu um hvernig heili þinn mun starfa eftir því sem árin færast yfir og þar með hvernig líkaminn mun eldast segir í umfjöllun National Geographic Portugal um málið.
Vísindamennirnir notuðust við gögn úr rannsókn, sem náði yfir 18 ár, og lögðu nýtt mat á þau. Huglægir þættir þátttakendanna voru mældir við upphaf rannsóknarinnar og þar til þeir létust. Niðurstaðan er að tveir af þessum þáttum koma að gagni við að spá fyrir um hvenær fólk deyr: talfærni og málnotkun.
Þátttakendur, sem gátu nefnt mjög mörg dýr á 90 sekúndum, voru líklegri til að lifa lengi. Það sem var mikilvægast tengdist því hversu hratt orðin mynduðust í undirmeðvitund fólks, auk fjölda orða sem fólkið notaði daglega.
Vísindamennirnir útiloka þó ekki að þörf geti verið á stærri rannsókn á þessu til að finna skýringuna á þessu og ýmsu öðru sem tengist heilastarfseminni.