Lýsa hrottafenginni árás á morðingjann: „Ég gerði það, ég drap hann“

Árásin átti sér stað klukkan 09:30 í gærmorgun, á meðan Huntley var við vinnu í sorpflokkunarstöð fangelsisins ásamt öðrum föngum.
Samfangi hans er sagður hafa gripið málmstöng úr nálægri grind og ráðist að Huntley eftir að til ósættis kom á milli þeirra. Var hann meðal annars barinn ítrekað í höfuðið með þeim afleiðingum að hann hlaut mikla áverka.
Heimildir Daily Mail herma að árásarmaðurinn hafi verið hinn 43 ára gamli Anthony Russell sem situr inni fyrir þrjú morð.
Fangar eru sagðir hafa fagnað þegar hann var leiddur burt í handjárnum. Þá er hann sagður hafa kallað: „Ég gerði það, ég gerði það. Ég drap hann, ég drap hann.“
Heimildarmaður innan fangelsisins sagði við Daily Mail:
„Huntley var að vinna við sorpvinnslu með öðrum föngum úr álmu A, sem er einangrunarálma fyrir fanga sem geta ekki verið meðal almennra fanga vegna eigin öryggis. Hinn fanginn náði í málmstöng úr málmgrindunum og lamdi Huntley þrisvar í höfuðið með henni. Þetta var mjög, mjög alvarlegur áverki.”
Huntley var húsvörður í skóla Holly og Jessicu en hann myrti stúlkurnar eftir að hann lokkaði þær inn á heimili sitt. Huntley losaði sig við líkin í ræsi í um 30 kílómetra fjarlægð, skammt frá athafnasvæði Konunglega breska flughersins í Lakenham í Suffolk.
Huntley bar eld að líkunum í tilraun til að eyðileggja allt sem hugsanlega gæti bendlað hann við ódæðið. Lík stúlknanna fundust hálfum mánuði eftir að þær hurfu.
Ítrekað hefur verið ráðist á Huntley í fangelsinu og var hann til dæmis skorinn á háls árið 2010. Þá tókst læknum naumlega að bjarga lífi hans.