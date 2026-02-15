fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Svona er hægt að léttast án þess að fylgja ströngu mataræði – Deilir 4 ráðum

Sunnudaginn 15. febrúar 2026 12:00

Það er hægt að takast á við ofþyngd á ýmsa vegu.

Er virkilega hægt að léttast án þess að fylgja ströngu mataræði og það með því að gera þetta á einfaldan hátt? Marga dreymir um það og eftir því sem líffræðingurinn Barbara Plaschka segir þá er hægt að gera þetta með því að halda sig við fjórar einfaldar súlur.

„Ímyndaðu þér að einhverju mikilvægu sé haldið uppi af fjórum súlum. Hvað hugsar þú um? Nákvæmlega, borð. Þú vilt auðvitað ekki líkjast borði, það er augljóst,“ sagði hún að sögn Chip.

Hún er líffræðingur og næringarsérfræðingur. Hún notar oft þessa myndlíkingu til að sýna að vellíðan og þyngdarjafnvægi er ekki bara háð einum þætti, heldur fjórum súlum sem skapa jafnvægi í sameiningu til langs tíma.

Þetta snýst ekki bara um að komast í ákveðna þyngd, heldur að halda henni til langs tíma.

Fyrsta súlan: Það sem við borðum

Þrátt fyrir að „hvað“ við borðum, sé stundum vanmetið, þá skiptir samsetning mataræðisins miklu fyrir þyngd og heilbrigði. Líkaminn þarf að fá næringarefni til að geta starfað. Hann getur búið sum þeirra til sjálfur en önnur þarf hann að fá úr mat. Ef þessi efni skortir, þá sendir líkaminn frá sér merki um að hann sé svangur.

Frumur líkamans vinna stöðugt, líka þegar við sofum en þá fer mikilvægasta endurnýjunarferlið fram. Máltíðir dagsins ráða því úr hverju frumurnar hafa að spila. Mataræði, sem samanstendur af sykruðum og fituríkum mat, sem er næringarsnauður , veldur álagi á líkamann og eykur hættuna á sjúkdómum.

Þess vegna er mikilvægt að borða næringarríkan mat, sérstaklega óunnar hrávörur á borð við grænmeti, ávexti, náttúrulegar olíur og prótínrík matvæli úr plöntu- eða dýraríkinu.

Best samsetta máltíðin samanstendur að mestu af grænmeti og ávöxtum matreiddum með gæðaolíu. Fita er ekki endilega ávísun á þyngdaraukningu því líkaminn hefur þörf fyrir fitusýrur.

Þumalfingursregla er að að borða eina matskeið af góðri olíu fyrir hver 25 kíló líkamsþyngdar daglega. Þess utan prótín og hugsanlega smávegis af sterkju.

Önnur súlan: Hversu mikið við borðum

Magnið skiptir miklu máli en það getur verið erfitt að halda sig við harðar reglur á borð við að helminga matarskammta eða telja hitaeiningar. Boð og bönn auka oft áhugann á því sem er bannað og getur valdið slæmri samvisku. Margir upplifa að þrátt fyrir að þeir telji hitaeiningar ná þeir ekki þeirri þyngd sem þeir vilja ná.

Þriðja súlan: Hvenær við borðum

Tímapunkturinn snýst ekki um fastar reglur á borð við „engin kolvetni eftir klukkan 18“ eða ákveðna tímapunkta sem á að borða á. Þetta snýst um að spyrja sjálfan sig, hvort maður er að borða af svengd eða vana. Líkaminn sendir skýr merki um svengd og mettun og eru þessi merki breytileg á milli daga.

Fjórða súlan: Hvernig við borðum

Það skiptir máli hvernig við tyggjum matinn. Það eykur nautnina og gefur líkamanum aukinn tíma til að skrá mettunartilfinningu ef við tyggjum matinn vel. Það líða 15-20 mínútur þar til mettunarskilaboðin berast til heilans og það er hægt að ná þeim tíma með því að borða hægt. Árangurinn verður oft minni skammtar, án ytri reglna.

Með því að einbeita sér að nautn, skilaboðum frá líkamanum og gæðum þá er hægt að segja skilið við strangar reglur um mataræði. Það verður líka pláss fyrir súkkulaði, hamborgara og kökur, í réttu magni, á rétta tímanum og hægt að njóta í botn.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg.

