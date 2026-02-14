fbpx
Laugardagur 14.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Vísindamenn leita í geimnum – Gæti breytt öllu

Pressan
Laugardaginn 14. febrúar 2026 21:30

Hluti af alheiminum. Mynd:Wikimedia Commons

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Spurningin um hvort við séum ein í alheiminum hefur verið ein stærsta ráðgáta vísindanna áratugum saman og raunar hefur mannkynið velt þessu fyrir sér öldum saman. Nú telja stjörnufræðingar að tæknin sé við það fullnægja metnaðinum við leitina að vitsmunalífi.

Með nýjum aðferðum er hægt að uppgötva merki um líf á öðrum plánetum. Þetta snýst ekki um að finna geimveru og standa augliti til augliti við hana, heldur um að rannsaka lofthjúpinn á öðrum plánetum. Í honum er hægt að greina ummerki um líffræðilega virkni, það er að segja ef líf er að finna annars staðar en á jörðinni.

Þegar ljós stjörnu fer í gegnum lofthjúp plánetu, breytist hann á mælanlegan hátt. Mismunandi gastegundir skilja eftir sig efnafræðileg fingraför sem stjörnufræðingar geta greint með háþróuðum sjónaukum.

Ákveðnar blöndur gastegunda eru taldar mjög áhugaverðar því hér á jörðinni myndast þær aðallega þegar ákveðin líffræðileg ferli eiga sér stað. Þessar blöndur geta því verið hugsanlegt merki um líf.

Trúverðug uppgötvun á lífsmerkjum á fjarlægri plánetu myndi vera ein stærsta vísindauppgötvun allra tíma. Hún myndi breyta skilningi okkar á útbreiðslu lífsins og setja jörðina í miklu stærra samhengi á alheimsvísu. Þetta myndi einnig kveikja spurningar um hvernig líf myndast og hvort vitsmunasamfélög geti verið til annars staðar í alheiminum.

Stjörnufræðingar reikna með að á næstu áratugum muni finnast plánetur sem teljist líklegar til að hýsa líf. Space.com bendir á að tækninni fleygi fram og fjöldi þekktra fjarpláneta aukist stöðugt. Leitin að lífi sé því ekki lengur bara vísindaskáldsaga, þetta sé orðið vísindagrein.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Vísindamenn leita í geimnum – Gæti breytt öllu
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Kíktu á hendur hans á fyrsta stefnumóti – Þær segja þér allt
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Hefur getnaðarvarnarpillan áhrif á rómantíkina?
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Þetta er ástæðan fyrir að systkini geta upplifað barndóminn á mismunandi hátt
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Þess vegna lifa konur lengur en karlar
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Ef kötturinn sefur í skauti þér, þá er ástæðan líklega önnur en þú heldur
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Óvæntar vinsældir leikfangahests – Mistökum í framleiðslunni að þakka
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Þetta einfalda ráð getur dregið úr flughræðslu

Mest lesið

Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna
Afkomandi Sigurðar Inga hjólar í Lilju rétt fyrir formannskjörið – „Hafa mistekist svona hrapallega“
Miklar breytingar framundan hjá Önnu Kristjáns – „Það kemur að leikslokum“
Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Miklar breytingar framundan hjá Önnu Kristjáns – „Það kemur að leikslokum“
Segir að framherji Chelsea hafi gert stór mistök
Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Stórfelld líkamsárás í Grafarvogi
Var spurður út í orð Gylfa – „Ég get sagt það sama“
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Ný rannsókn – Kaffi og te eru nánast eins og skjöldur gagnvart þessum sjúkdómum
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum

110 ára maður skýrir frá leyndarmáli langlífisins – Gerir þetta á hverjum morgni

110 ára maður skýrir frá leyndarmáli langlífisins – Gerir þetta á hverjum morgni
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Það er aldrei of seint – Enn ein snilldarástæðan fyrir að hætta að reykja
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Fundu „strútsegg“ í þvagblöðru manns
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum

Fundu greinileg tengsl – Fólk í blóðflokki B eldist hægar

Fundu greinileg tengsl – Fólk í blóðflokki B eldist hægar
Pressan
Í gær

Veitingastaður birtir ótrúlegt myndband: Lagðist ansi lágt til að fá matinn frítt

Veitingastaður birtir ótrúlegt myndband: Lagðist ansi lágt til að fá matinn frítt
Pressan
Í gær
Svipta hulunni af frönskum kennara sem hefur ferðast um heiminn og misnotað drengi áratugum saman
Pressan
Í gær

Misnotaði börn eftir að hann var náðaður af Trump – Reyndi að múta þolanda með bótum frá ríkisstjórninni

Misnotaði börn eftir að hann var náðaður af Trump – Reyndi að múta þolanda með bótum frá ríkisstjórninni
Pressan
Í gær
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Pressan
Í gær
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Pressan
Í gær

Auglýsing i Ofurskálinni vakti óhug og harða gagnýni – „Ég hef aldrei séð auglýsingu rústa orðspori fyrirtækis áður“

Auglýsing i Ofurskálinni vakti óhug og harða gagnýni – „Ég hef aldrei séð auglýsingu rústa orðspori fyrirtækis áður“
Pressan
Í gær

Læknir sem var viðstaddur krufninguna á Epstein segir að hann hafi verið kyrktur

Læknir sem var viðstaddur krufninguna á Epstein segir að hann hafi verið kyrktur
Pressan
Í gær
Fengu vanstillt svar frá Hvíta hússins eftir fyrirspurn um heilsu forsetans – „Límsniffandi starfsnemar“
Pressan
Í gær
Faðir var dæmdur fyrir að slá meintan eineltishrotta dóttur sinnar
Pressan
Í gær

Baðst afsökunar en það dugði ekki til – Tekinn af lífi 20 árum eftir ódæðisverkið

Baðst afsökunar en það dugði ekki til – Tekinn af lífi 20 árum eftir ódæðisverkið
Pressan
Í gær
Vendingar í máli mannsins sem steinrotaði vin sinn óvart
Pressan
Í gær
FBI birtir nýjar upplýsingar um mannræningjann og hækkar verðlaunaféð
Pressan
Fyrir 2 dögum
Dæmdur í annað sinn fyrir að drepa manneskju
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fór óvart um borð í ranga flugvél – Áttaði sig í miðju flugi að hann var á leið í aðra heimsálfu

Fór óvart um borð í ranga flugvél – Áttaði sig í miðju flugi að hann var á leið í aðra heimsálfu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fyrrum yfirmaður FBI tjáir sig óhugnanlegt myndband af meintum ræningja Nancy Guthrie – „Þetta virkar bara frekar furðulegt“

Fyrrum yfirmaður FBI tjáir sig óhugnanlegt myndband af meintum ræningja Nancy Guthrie – „Þetta virkar bara frekar furðulegt“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vonsvikinn með veganmáltíð í rándýru flugi – „Versta máltíð sem ég hef nokkurn tíma fengið“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Andrés hefur ekki borgað penný til baka af láninu fyrir sáttagreiðslunni til Virginia Guiffre

Andrés hefur ekki borgað penný til baka af láninu fyrir sáttagreiðslunni til Virginia Guiffre
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þingmaður leitaði að nafni Trump í óritskoðuðu Epstein-skjölunum – Leitin skilaði rúmlega milljón niðurstöðum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ný og sláandi réttarrannsókn segir að Kurt Cubain hafi verið myrtur – „Þetta var morð. Við þurfum að gera eitthvað í þessu“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Samverkakona Epsteins segir að 25 karlmenn hafi gert þöggunarsamninga við þolendur

Samverkakona Epsteins segir að 25 karlmenn hafi gert þöggunarsamninga við þolendur
Pressan
Fyrir 3 dögum

„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust

„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust
Pressan
Fyrir 3 dögum
Dæmdur til dauða fyrir að myrða kærustuna sína og fjögurra ára dóttur hennar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fyrrum yfirmaður hjá FBI efast um að Nancy Guthrie hafi verði rænt – „Ég er mjög tortrygginn“