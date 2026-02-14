Vísindamenn leita í geimnum – Gæti breytt öllu

Með nýjum aðferðum er hægt að uppgötva merki um líf á öðrum plánetum. Þetta snýst ekki um að finna geimveru og standa augliti til augliti við hana, heldur um að rannsaka lofthjúpinn á öðrum plánetum. Í honum er hægt að greina ummerki um líffræðilega virkni, það er að segja ef líf er að finna annars staðar en á jörðinni.
Þegar ljós stjörnu fer í gegnum lofthjúp plánetu, breytist hann á mælanlegan hátt. Mismunandi gastegundir skilja eftir sig efnafræðileg fingraför sem stjörnufræðingar geta greint með háþróuðum sjónaukum.
Ákveðnar blöndur gastegunda eru taldar mjög áhugaverðar því hér á jörðinni myndast þær aðallega þegar ákveðin líffræðileg ferli eiga sér stað. Þessar blöndur geta því verið hugsanlegt merki um líf.
Trúverðug uppgötvun á lífsmerkjum á fjarlægri plánetu myndi vera ein stærsta vísindauppgötvun allra tíma. Hún myndi breyta skilningi okkar á útbreiðslu lífsins og setja jörðina í miklu stærra samhengi á alheimsvísu. Þetta myndi einnig kveikja spurningar um hvernig líf myndast og hvort vitsmunasamfélög geti verið til annars staðar í alheiminum.
Stjörnufræðingar reikna með að á næstu áratugum muni finnast plánetur sem teljist líklegar til að hýsa líf. Space.com bendir á að tækninni fleygi fram og fjöldi þekktra fjarpláneta aukist stöðugt. Leitin að lífi sé því ekki lengur bara vísindaskáldsaga, þetta sé orðið vísindagrein.