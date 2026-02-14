fbpx
Laugardagur 14.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Það er aldrei of seint – Enn ein snilldarástæðan fyrir að hætta að reykja

Laugardaginn 14. febrúar 2026 12:00

Það er aldrei of seint að hætta að reykja.

Reykingafólk telur sér stundum trú um að það sé tilgangslaust að hætta að reykja þegar árin hafa færst yfir. En það er kolrangt.

Niðurstöður nýrrar rannsóknar sýna að það dregur mjög úr líkunum á að þróa með sér elliglöp ef maður hættir að reykja og gildir þetta einnig þótt hætt sé að reykja á efri árum. Það er því aldrei of seint að hætta að reykja.

Fólk, sem hættir að reykja á miðjum aldri, getur hægt mjög á hnignun andlegrar getu. Rannsókn vísindamanna við University College London sýnir að þeir sem hætta að reykja, eru á næstu tíu árum jafn líklegir til að þróa með sér elliglöp og þeir sem aldrei hafa reykt.

Tæplega 9.500 manns, frá Bandaríkjunum og ellefu Evrópulöndum, tóku þátt í rannsókninni. Allir voru þátttakendurnir fertugir eða eldri og reyktu þegar rannsóknin hófst. Hluti þeirra hætti þó að reykja á meðan á rannsókninni stóð.

Í upphafi sýndu allir sömu merki skertrar heilavirkni en sex árum síðar var greinilegur munur á alvarleika skerðingarinnar. Þeir, sem höfðu hætt að reykja, sýndu mun minni merki um hnignun heilavirkni.

Metro segir að þeir sem hættu að reykja hafi orðið fyrir 20% minni skerðingu á málfærni og minni en þeir sem héldu áfram að reykja.

Niðurstöðurnar passa vel við niðurstöður eldri rannsókna sem sýndu einnig fram á að það að hætta að reykja geti hægt á hnignun heilastarfseminnar sem fylgir hækkandi aldri.

Mikaela Bloomberg, aðalhöfundur rannsóknarinnar, sagði að niðurstöður rannsóknarinnar bendi til að jafnvel þótt fólk hætti ekki að reykja fyrr en um fimmtugt eða síðar, þá geti það hjálpað því við að viðhalda andlegri getu sinni.

„Við vissum fyrir að það að hætta að reykja, meira að segja seint á lífsleiðinni, bætir oft líkamlega heilsu og vellíðan. En nú sýndi sig að það er aldrei of seint fyrir heilann að hætta að reykja,“ sagði hún.

