Auglýsing i Ofurskálinni vakti óhug og harða gagnýni – „Ég hef aldrei séð auglýsingu rústa orðspori fyrirtækis áður“

Ofurskálin, úrslitaleikur í bandaríska fótboltanum, fór fram um síðustu helgi og biðu margir með eftirvæntingu eftir auglýsingahléi. Líklega er um dýrasta auglýsingapláss Bandaríkjanna að ræða og leggja fyrirtækin gífurlegan metnað í auglýsingarnar enda við því að búast að áhorfið verði mikið. Eitthvað fór þó úrskeiðis í hugmyndavinnunni fyrir Ring-öryggismyndavélarnar.
Auglýsingin þótti vægast sagt óhugnanleg en þar montaði fyrirtækið sig af því að það gæti skannað heilu hverfin til að finna týnda hunda. Auglýsingin hefur orðið til þess að sumir notendur öryggisbúnaðarins hafa losað sig við myndavélar sínar eða jafnvel eyðilagt þær.
Ring er dótturfyrirtæki Amazon og í auglýsingunni segir að þar sem öryggismyndavélarnar séu komnar á mörg heimili sé hægt að nota búnaðinn til að vakta heilu hverfin. Síðustu mánuði hafi upptökur úr Ring-myndavélum hjálpað til við að finna um einn týndan hund á dag. Fyrirtækið tók fram að notendur þurfi að samþykkja að búnaður þeirra sé notaður með þessum hætti, en verkefnið kallast Search Party. Ring notar svo gervigreind til að skanna útsendingar öryggismyndavéla eftir dýrunum.
Ekki lagðist þetta vel í Bandaríkjamenn sem mörgum þykir vænt um persónuvernd, en fólk óttast að Ring muni hleypa yfirvöldum í þessa tækni sem muni misnota hana.
These fools think you’re stupid af. Cancel ring it’s just mass surveillance
Here’s that Ring #SuperBowl commercial:pic.twitter.com/Wmz9jPs6lO
— dot (@dotNoso) February 9, 2026
Jay Stanley, yfirgreinandi hjá ACLU, segir í samtali við USA TODAY:
„Ég held að auglýsingin hafi komið mörgum Bandaríkjamönnum að óvörum með því að afhjúpa hversu öflug þessi gervigreindardrifnu eftirlitskerfi eru orðin. Þessi tækni er kannski notuð til að finna hvolpa í dag en hvað annað er hægt að nota hana í? Við leit að fólki í stuttermabolum með ákveðnum pólitískum skilaboðum?“
Stanley tekur fram að það sé skiljanlegt að fólk sé uggandi. Gervigreindin, sem geti leitað í gegnum gífurlegan fjölda myndbanda og texta, í bland við mikla útbreiðslu eftirlitsmyndavéla sem eru tengdar við skýjalausnir, bjóði hættunni heim. Þegar hægt er að stunda slíka vöktun þá bjóði það upp á misnotkun.
Ekki bætti það svo úr skák að Ring ætlaði að fara í samstarf við umdeilt tæknifyrirtæki sem kallast Flock Safety. Tæknifyrirtækið hefur unnið með lögreglunni og meðal annars aðstoðað tolla- og innflytjendaeftirlitið ICE við að hafa uppi á fólki. Bandaríkjamönnum fannst mörgum ógnvekjandi að hugsa til þess að Ring-myndavélar þeirra gætu verið notaðar til að aðstoða ICE. Ring hefur nú hætt við samstarfið vegna gagnrýninnar.
Margir velta því nú fyrir sér hvað fór úrskeiðis hjá Ring. Hverjum datt í hug að þessi auglýsing væri sniðug og hvernig sá fyrirtækið ekki fyrir sér viðbrögðin. Einn skrifar á X: „Ég hef aldrei séð auglýsingu rústa orðspori fyrirtækis áður.“
I’ve never seen a commercial destroy a company’s reputation before.
Great work, Ring.
— Angry Staffer (@Angry_Staffer) February 9, 2026
Y’all, this Ring Doorbell Camera commercial was creepy as can be.
They are not even hiding it anymore. #SuperBowl pic.twitter.com/sYP0r65Xoh
— Sol 🕊️ (@SollyinTexas) February 9, 2026
“Yes so If you just upload a photo of your lost dog into the Ring doorbell app as seen in our SuperBowl ad”
“Yes it will connect to other ring cameras and scan the neighbourhood to find your lost dog”
“Do you see what I did there? I disguised mass human surveliance as a puppy… pic.twitter.com/hUaMCqAjHV
— Luke Cope (@Copozade) February 9, 2026
This @ring camera commercial played at #SuperBowl is something out of a dystopian thriller.
Who would ever install these cameras after this?
CREEPY AF! pic.twitter.com/xHfo9ScguS
— LeovanS (@leovanstaden) February 9, 2026
All that fuss about the superbowl halftime show and not nearly enough outrage about this terrifying black mirror-esque ring ad. Mass surveillance but it’s ok you guys cos we’re looking for lost dogs and that’s honestly the only reason we access your camera, fr on god 😭👍 pic.twitter.com/rsg00BieTM
— BETTY (@betty_nft) February 9, 2026
the fact that amazon really thought it was a good idea to air this during the Super Bowl tells us how those companies are feeling way too comfortable these days.
It’s disgusting to use dogs to normalize taking away our freedom to walk around in public spaces. https://t.co/CSxz38sRDN
— Timo Riske (@PFF_Moo) February 9, 2026