Írskur maður fastur í martröð ICE – „Eins og fangabúðir, algjört helvíti“

Fjallað hefur verið um málið í írskum og breskum fjölmiðlum þar sem það hefur vakið töluverða athygli.
Maðurinn, Seamus Culleton, er upprunalega frá Kilkenny á Írlandi en hefur búið í Bandaríkjunum um árabil. Hann er kvæntur bandarískum ríkisborgara og rekur eigið múrarafyrirtæki á Boston-svæðinu.
Samkvæmt lögmanni hans, Ogor Winnie Okoye, var hann handtekinn 9. september 2025 þegar hann var staddur í byggingavöruverslun þar sem fram fór handahófskennd aðgerð útlendingayfirvalda.
Í frétt breska blaðsins The Guardian kemur fram að Culleton hafi komið til Bandaríkjanna árið 2009 á vegabréfsáritunarundanþágu en dvaldi lengur en leyfilegt var. Eftir að hafa kvænst bandarískum ríkisborgara hóf hann hins vegar formlegt ferli til að fá fasta búsetu, svokallað grænt kort, og fékk hann í kjölfarið lagalega heimild til starfa á meðan umsóknin var til meðferðar.
Að sögn lögmanns hans var hann með gild skjöl þegar hann var handtekinn og átti aðeins lokaviðtal eftir til að fá réttarstöðu sína staðfesta.
Handtakan hafði í för með sér að Culleton missti af lokaviðtali við yfirvöld í október. Lögmaður hans segir óskiljanlegt að honum hafi verið haldið föngnum svo lengi og telur engar málefnalegar ástæður fyrir því að honum sé ekki sleppt tímabundið til að ljúka umsóknarferlinu.
Á meðan á varðhaldinu hefur staðið hefur Culleton verið fluttur nokkrum sinnum á milli staða af fulltrúum ICE, fyrst í nágrenni Boston, síðar í Buffalo í New York og að lokum til El Paso í Texas. Þar er hann sagður deila klefa með tugum annarra manna.
Í viðtölum við írska fjölmiðla hefur hann lýst slæmum aðbúnaði í varðhaldsfangelsinu; þar sé kalt, rakt og óhreint og þá hafi skortur á mat og hreinlæti valdið ágreiningi meðal fanga. „Þetta eru eins og fangabúðir, algjört helvíti,” segir hann við írska fjölmiðla.
Deilt er um hvort Culleton hafi samþykkt brottvísun. Yfirvöld halda því fram að hann hafi skrifað undir slík skjöl í Buffalo, en hann neitar því og segir undirskriftir ekki vera sínar. Hann hefur óskað eftir því að rithandarsérfræðingar skoði málið og telur að myndbandsupptaka af viðtali hans við yfirvöld geti sýnt fram á að hann hafi hafnað brottvísun.
Í nóvember samþykkti dómari að honum yrði sleppt gegn tryggingu að fjárhæð 4.000 dollara, sem eiginkona hans greiddi, en þrátt fyrir það var hann áfram í haldi án þess að fá fullnægjandi skýringu á því. Dómari benti síðar á ósamræmi í gögnum málsins og á Culleton ekki kost á frekari áfrýjun, að því er segir í frétt The Guardian.
Eiginkona hans segir að síðustu mánuðir hafi reynt mikið á og fjölskyldan búi við stöðuga óvissu. Þá hafa aðstandendur Culleton á Írlandi jafnframt lýst áhyggjum af heilsu hans og aðbúnaði í varðhaldi.
Í umfjöllun The Guardian kemur fram að mál Culleton sé ekki einsdæmi þegar kemur að írskum ríkisborgurum. Greindu stjórnvöld þar í landi frá því nýlega að fjöldi írskra ríkisborgara hefði leitað aðstoðar vegna mögulegrar brottvísunar frá Bandaríkjunum. Culleton segist óviss um hvað taki við en vonast til að geta sannað mál sitt og snúið aftur til fjölskyldu sinnar og fyrirtækis í Massachusetts.