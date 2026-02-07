Næringarfræðingur borðaði eitt epli á dag í eina viku – Svona brást líkaminn við

Miðillinn Prevention segir að næringarfræðingur einn hafi gert einfalda tilraun með mataræðið sitt. Í henni fólst að hann bætti einni ákveðinni matartegund inn í mataræðið sitt í eina viku. Það var epli sem hann bætti inn í mataræðið og borðaði hann epli daglega.
Þetta var ekki vísindaleg rannsókn, heldur frekar praktísk prófun á hefðbundinni næringarfræði.
Markmiðið var að leggja mat á hvort einföld og raunhæf breyting á mataræðinu hefði áhrif, andleg og líkamleg.
Meðalstórt epli inniheldur trefjar, náttúruleg kolvetni og lítið af hitaeiningum. Þar með er epli tilvalið þegar borða á hollan mat.
Áhrif eplaneyslunnar á næringarfræðinginn voru að meltingin batnaði, líklega vegna trefjainnihalds þess. Orkustigið var í betra jafnvægi yfir daginn. Blanda trefja og ávaxtasykurs getur lagt sitt af mörkum til að gera orkulosun jafna. Epli innihalda einnig andoxunarefni sem eru talin veita vörn gegn stressi.
Eplaneyslan hafði einnig áhrif á andlegu hliðina að sögn næringarsérfræðingsins. Hann sagði að það að setja epli inn í daglega rútínu sína hafi valdið tilfinningu um að hann væri skipulagður og lifði hollu lífi.