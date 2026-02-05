fbpx
Fimmtudagur 05.febrúar 2026

Risastórar vendingar í máli litla drengsins sem hvarf í september

Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 09:30

Íbúi á afskekktri eign í suðurhluta Ástralíu er nú grunaður um aðild að hvarfi hins fjögurra ára gamla Gus Lamont í lok september í fyrra.

Gus var í umsjá afa síns og ömmu þegar tilkynnt var um hvarf hans, en talið var að hann hefði ráfað í burtu frá afskekktri bújörð þeirra og villst. Jafnvel var talið að hann hefði fallið ofan í eina af fjölmörgum yfirgefnum námum sem eru á svæðinu en umfangsmikil leit skilaði engum árangri.

Lögreglan í Ástralíu hélt blaðamannafund í gærkvöldi þar sem fram kom að nýjar vendingar hefðu orðið í málinu. Ítarleg endurskoðun á gögnum málsins hefði leitt í ljós misræmi í frásögnum um atburðarásina í aðdraganda hvarfsins.

Yfirlögregluþjónn rannsóknardeildar, Darren Fielke, sagði að engar vísbendingar hefðu fundist sem studdu fyrri kenningar um að drengurinn hefði ráfað einn út í óbyggðir eða verið rænt. Þess í stað hefðu komið fram ósamræmi í tímalínum og framburði fjölskyldumeðlima sem hefðu vakið grunsemdir rannsakenda.

Áður hafði verið talið að Gus hefði verið í umsjá ömmu sinnar þegar hann hvarf, á meðan aðrir fjölskyldumeðlimir sinntu bústörfum um tíu kílómetra frá heimilinu. Hún var sögð hafa séð hann síðast um klukkan fimm síðdegis þann 27. september síðastliðinn þar sem hann lék sér fyrir utan húsið. Þegar hún ætlaði að kalla hann inn um hálftíma síðar var hann horfinn. Hvarfið var tilkynnt til lögreglu um þremur klukkustundum síðar.

Fielke sagði að ítarleg endurskoðun á öllum sönnunargögnum hefði leitt í ljós ákveðið misræmi.

„Við höfum greint mikið misræmi í þeim upplýsingum sem tengjast tímalínu málsins og þeirri atburðarás sem fjölskyldumeðlimir gáfu okkur,” sagði Fielke og bætti við að í kjölfarið hefði einstaklingur, sem búsettur er á jörðinni, dregið til baka stuðning sinn við rannsókn málsins og sé ekki lengur í samvinnu við lögreglu. Þessi einstaklingur sé nú undir grun um aðild að hvarfinu. Fielke tók sérstaklega fram að foreldrar Gus væru ekki grunaðir í málinu.

Þá sagði Fielke að þann 14. og 15. janúar síðastliðinn hefði umfangsmikil húsleit farið fram á svæðinu þar sem meðal annars var lagt hald á bíl og mótorhjól.

Lögregla greindi ekki frá því hver hinn grunaði væri eða hver tengsl hann við Gus voru. Leit að drengnum var hætt í október síðastliðnum eftir að útilokað var talið að hann fyndist á lífi.

