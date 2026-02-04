Fjögur börn niður í 11 ára ákærð fyrir að berja mann til bana

Fjögur börn, 11 og 12 ára, hafa verið ákærð fyrir morð og samsæri um að fremja meiriháttar líkamsárás, í tengslum við lát manns sem barinn var til bana þann 19. janúar. Atburðurinn var í borginni Providence á Rhode Island.
Hinn látni hét Rony Alonzo og var 51 árs gamall.
Vitni greindu lögreglu frá því að hafa séð mörg ungmenni ráðast á mann, sparka hann niður og sparka í hann og kýla áður en þau yfirgáfu vettvanginn.
Samkvæmt heimildum játuðu börnin sök í lögregluyfirheyrslum. Rhode Island er eitt af 23 ríkjum Bandaríkjanna þar sem engin aldursmörk eru á sakhæfi og réttað er yfir börnum eins og fullorðnum fyrir dómstólum.
Lögregla hefur ekki gefið upp ástæður fyrir árásinni. En systir hins látna segir við fjölmiðla: „Hann var maður sem angraði engan. Hann leitaði ekki uppi vandræði, hann hélt sig fjarri vandamálum.“
Rony Alonzo er sagður hafa verið rólyndismaður en hann flutti til Bandaríkjanna frá Guatemala fyrir 30 árum. Fjölskylda hans hefur sett upp stuðningssíðu á GoFundMe til að standa straum af útfararkostnaði.
