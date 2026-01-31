fbpx
Laugardagur 31.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana

Pressan
Laugardaginn 31. janúar 2026 10:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hve oft á maður að skipta um rúmföt? Flestir hafa eflaust spurt sig þessarar spurningar einhvern tíma – og svarið er kannski ekki alveg augljóst.

Rúmið er einn mikilvægasti staðurinn í húsinu. Við eyðum stórum hluta lífs okkar í rúminu, þar fáum við þá hvíld sem líkaminn þarf á að halda. Hve mikla hvíld við þurfum fer eftir aldri og því hvað við höfum hreyft okkur mikið, enginn getur þó lifað af án svefns í langan tíma. Þess vegna er afar mikilvægt að vel fari um líkamann í rúminu.

Rúmfötin

Eitt af því sem fólk veltir oft fyrir sér, er hve oft á að skipta um rúmföt. Það getur reyndar verið misjafnt og farið eftir aðstæðum.

Ef maður er veikur, eða með ung börn sem sofa upp í, ætti að að skipta oftar. Það sama gildir ef maður sefur nakinn eða fer sjaldan í bað.

Maurar

Þegar við sofum dettur af okkur mikið af bakteríum og dauðum frumum. Þetta laðar að sér rykmaura sem búa og fjölga sér í rúmfötunum. Úrgangur frá maurunum inniheldur ofnæmisvaldandi efni sem geta valdið kláða í nefi og augum.

Það sem máli skiptir

Samkvæmt astma og ofnæmissamtökum ætti maður að skipta um rúmföt fjórtánda hvern dag. Einnig er mikilvægt að hafa það í huga að maður ætti ekki að skipta á rúminu um leið og farið er á fætur.

Það þarf nefnilega að leika bæði loft og ljós um rúmfötin, mikilvægt er að lofta út í svefnherberginu, jafnvel þó kalt sé úti. Rúmið má gjarnan standa óumbúið allt fram á kvöld, kuldinn og ferska loftið drepur nefnilega maurana.

Einnig er mikilvægt að þvo rúmfötin við rétt hitastig, til þess að vera viss um að maurarnir drepist þarf að þvo rúmfötin við að minnsta kosti 60 gráður.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 31 mínútum
Þess vegna ættirðu aldrei að skipta á rúminu á morgnana
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Fimm ára fangelsi fyrir athugasemd á samfélagsmiðli
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
27 konur frelsaðar úr klóm vændisdólga á Tenerife
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Flugfarþegi ærði samferðamenn með furðulegu athæfi
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Vann í lottóinu og breytti húsinu sínu í dópverksmiðju – Fékk þungan dóm
Pressan
Í gær
Fangaverðir dauðþreyttir á stælunum í Kohberger og vilja hann burt úr fangelsinu
Pressan
Í gær
Vandar bróður sínum ekki kveðjurnar og kallar hann skíthæl

Mest lesið

Varað við fjölskyldufyrirtæki á Selfossi – „Þetta eru svik og stuldur, ekkert annað“
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“
Sláandi afhjúpun í Epstein-skjölunum – Bill Gates fékk kynsjúkdóm frá „rússneskum stúlkum“ og reyndi að lauma sýklalyfjum ofan í eiginkonuna
Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“

Nýlegt

Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Real Madrid óvænt orðað við leikmann Manchester United
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Þurfti að komast burt frá Englandi sem fyrst – ,,Hjartað mitt er rautt og svart“
Hryllir við tilhugsuninni um að Grænland verði eins og Ísland – „Ekki gera sömu mistök“
Nýr fatnaður stórliðsins vekur mikla athygli – Sjáðu myndirnar
Pressan
Í gær
Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum
Pressan
Í gær

Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“

Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Pressan
Í gær
Fangi sem komst í sögubækurnar tekinn af lífi
Pressan
Í gær
Eiginkona eins helsta ráðgjafa Trumps höfð að háði og spotti – Kallaði frjálslynt lýðræði vók
Pressan
Í gær

Olli fjaðrafoki með því að deila upptöku þar sem heyra má ekkju Charlie Kirk flissa skömmu eftir morðið

Olli fjaðrafoki með því að deila upptöku þar sem heyra má ekkju Charlie Kirk flissa skömmu eftir morðið
Pressan
Fyrir 2 dögum

Óhugnanlegt myndband sýnir þegar ungbarn datt úr bíl á ferð

Óhugnanlegt myndband sýnir þegar ungbarn datt úr bíl á ferð
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ellefu úr sömu fjölskyldunni teknir af lífi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Bandarískir TikTok-notendur segja miðilinn ritskoða færslur og skilaboð sem tengjast Epstein og ICE

Bandarískir TikTok-notendur segja miðilinn ritskoða færslur og skilaboð sem tengjast Epstein og ICE
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fyrrverandi söngvari Spandau-ballett fundinn sekur um nauðgun
Pressan
Fyrir 2 dögum
Harmleikur þegar þrír ungir bræður drukknuðu – „Ég gat ekki bjargað þeim“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“

Ranghvolfdi augunum yfir ummælum bandaríska fjármálaráðherrans – „Ég meinti það sem ég sagði“
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fyrrverandi þingmaður dæmdur fyrir svívirðilegan glæp

Fyrrverandi þingmaður dæmdur fyrir svívirðilegan glæp
Pressan
Fyrir 3 dögum
Flestir töldu að hún hefði svipt sig lífi árið 2015 – Nýjar upplýsingar varpa grun á eiginmanninn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fékk þungan fangelsisdóm fyrir að vanrækja blinda dóttur sína
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni

Fór í mál eftir að hafa ekki verið boðið í jólateitið í vinnunni
Pressan
Fyrir 3 dögum
Musk og einum helsta ráðgjafa Trump misboðið vegna Star Trek – Eru nýju þættirnir vók?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Móðir í sárum eftir að 26 ára syni hennar var veitt dánaraðstoð
Pressan
Fyrir 4 dögum
Smellurinn frá níunda áratugnum nær milljarði í streymi – Söngkonan græðir næstum ekkert
Pressan
Fyrir 4 dögum

Glæpagengi breyta ódýrum drónum í drápsvélar

Glæpagengi breyta ódýrum drónum í drápsvélar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Mannlaus minnisvarði um fasteignabólu sem sprakk

Mannlaus minnisvarði um fasteignabólu sem sprakk
Pressan
Fyrir 4 dögum
Slökkviliðsmaður myrti eiginkonuna eftir að hafa lesið dagbókina hennar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood

Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood
Pressan
Fyrir 4 dögum
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Bandarískum TikTok-notendum brugðið yfir uppfærðum skilmálum vegna eigendaskiptanna
Pressan
Fyrir 4 dögum

Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“

Fékk áfall þegar hann sá fréttirnar: „Hann lét mér líða eins vel og mögulegt var“
Pressan
Fyrir 4 dögum

Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana

Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana
Pressan
Fyrir 4 dögum
Nýjar upplýsingar um heilsu Michaels Schumacher koma fram
Pressan
Fyrir 4 dögum
Forstjóri tæknifyrirtækis handtekinn eftir að eiginkona hans fannst látin