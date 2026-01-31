fbpx
Laugardagur 31.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Rakst á snjóhlébarða og ákvað að taka sjálfu – Lifði hræðilega árás naumlega af

Laugardaginn 31. janúar 2026 18:30

Myndir frá vettvangi

Kínversk kona varð fyrir skelfilegri árás snjóhlébarða á dögunum. Atvikið átti sér stað á vinsælu skíðasvæði í Xinjiang-héraði í norðvesturhluta Kína þann 23. janúar síðastliðinn. Konan var þar að renna sér niður brekku þegar að hún sá skyndilega hið sjaldgæfa rándýr á vappi. Í stað þess að forða sér þá ákvað konan að stoppa, taka upp símann sinn og freista þess að taka sjálfu með dýrinu.

Sú ákvörðun hafði skelfilegar afleiðingar því snjóhlébarðinn réðst á konuna og beit hana í andlitið. Nærliggjandi skíðafólk náði að fæla rándýrið frá konunni og koma henni til bjargar. Hún hlaut alvarleg meiðsli en ástand hennar er stöðugt.

Myndskeið af vettvangi atviksins hafa verið í dreifingu á kínverskum samfélagsmiðlum.

Sjóhlébarðar eru í útrýmingarhættu og njóta sérstakrar verndar í Kína. Það er því afar sjaldgæft að fólk rekist á dýrin úti í guðsgrænni náttúrunni. Í kjölfar árásarinnar hafa yfirvöld ytra áréttað að almenningur forðist návígi við snjóhlébarða í hvívetna.

 

