Rakst á snjóhlébarða og ákvað að taka sjálfu – Lifði hræðilega árás naumlega af

Kínversk kona varð fyrir skelfilegri árás snjóhlébarða á dögunum. Atvikið átti sér stað á vinsælu skíðasvæði í Xinjiang-héraði í norðvesturhluta Kína þann 23. janúar síðastliðinn. Konan var þar að renna sér niður brekku þegar að hún sá skyndilega hið sjaldgæfa rándýr á vappi. Í stað þess að forða sér þá ákvað konan að stoppa, taka upp símann sinn og freista þess að taka sjálfu með dýrinu.
Sú ákvörðun hafði skelfilegar afleiðingar því snjóhlébarðinn réðst á konuna og beit hana í andlitið. Nærliggjandi skíðafólk náði að fæla rándýrið frá konunni og koma henni til bjargar. Hún hlaut alvarleg meiðsli en ástand hennar er stöðugt.
Myndskeið af vettvangi atviksins hafa verið í dreifingu á kínverskum samfélagsmiðlum.
Sjóhlébarðar eru í útrýmingarhættu og njóta sérstakrar verndar í Kína. Það er því afar sjaldgæft að fólk rekist á dýrin úti í guðsgrænni náttúrunni. Í kjölfar árásarinnar hafa yfirvöld ytra áréttað að almenningur forðist návígi við snjóhlébarða í hvívetna.
🏔️A skiing tourist was injured in a snow leopard attack on Friday evening while returning to a hotel in Altay, Xinjiang, #China.
Around 7pm yesterday, the tourist was attacked in a roadside forest belt near Talat village in Koktokay Township. The victim was taken to hospital… pic.twitter.com/ubzJp2oW0D
