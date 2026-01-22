Grátklökkur Harry segir konunglegt líf eiginkonunnar hafa verið algjör eymd

Tilfinningaþrunginn Harry Bretaprins (41) bar vitni um að konungslíf eiginkonu sinnar, Meghan Markle, hafi verið „algjör eymd“ í réttarhöldum hans gegn breskum slúðurblöðum.
Harry höfðaði mál gegn Associated Newspapers Limited (ANL), sem gefur út Daily Mail og Mail on Sunday, fyrir meinta ólöglega upplýsingaöflun. Á miðvikudag mætti hann fyrir Hæstarétt þar sem hann var yfirheyrður af bæði lögmanni ANL og sínum eigin, David Sherborne.
Sherborne lauk yfirheyrslu sinni með því að spyrja skjólstæðing sinn hvernig honum liði eftir málsmeðferðina. „Það er í grundvallaratriðum rangt að láta okkur ganga í gegnum þetta aftur þegar allt sem við vildum var afsökunarbeiðni og ábyrgð. Þetta er hræðileg reynsla,“ svaraði Harry og barðist við tárin. „Þeir halda áfram að elta mig. Þeir hafa gert líf konu minnar að algjörri eymd, herra minn.“
Samkvæmt tímaritinu Hello! þá saug grátklökkur Harry ítrekað upp í nef sér þegar hann gekk úr réttarsalnum.
Í vitnisburðinum harmaði prinsinn að mál hans gegn ANL væri eins og „endurtekin áföll“ og „endurtekning fortíðarinnar“.
„Ég hef aldrei trúað því að líf mitt sé opið tækifæri til að vera markaðssett af þessu fólki,“ sagði hann og kallaði þá hugmynd að hann hefði engan rétt til friðhelgi einkalífs viðbjóðslega.
Samkvæmt Independent talaði Harry einnig um fyrra samband sitt við Chelsy Davy og sagði að afskipti fjölmiðla hefðu einnig haft neikvæð áhrif á hana. Á einum tímapunkti sagði lögmaður ANL við Harry að fyrri ummæli hans um að vera ástfanginn af Davy við varðeld í Botsvana hefðu aðeins getað komið til vitneskju blaðamanna Mail ef einhver sagði þeim frá atvikinu. En Harry hélt því fram að upplýsingarnar hefðu blaðamenn fengið þegar hann „talaði um þær í talhólfi“ eða í öðrum samskiptum.
„Tilvitnunin er eignuð þremur ókunnugum heimildarmönnum. Þú ert nú að reyna að gefa í skyn að þessir þrír ókunnugu séu meðal nánustu vina minna. Það gengur ekki upp,“ sagði hann. „Þessir þrír einstaklingar hafa aldrei deilt neinu með neinum. Ef þeir hefðu gert það, þá væri miklu meira þarna úti.“
Eftir vitnisburð Harrys sagði fulltrúi hans við Page Six: „Yfirheyrslan í dag var afhjúpandi í veikleika sínum: ákveðin í tón, en hrundi strax undir orðum Harrys prins. Associated gat ekki beðið eftir að fá hann úr stólnum, yfirheyrði hann í aðeins tvær klukkustundir og forðaðist alveg 10 af 14 greinum um hann.“
Harry bætti við í stuttri yfirlýsingu sinni: „Í dag minntum við Mail Group á hver er fyrir rétti og hvers vegna.“
Harry var kallaður til vitnisburðar fyrr en búist var við; hann átti að taka vitni á fimmtudag, en lögmaður ANL lauk málflutningi sínum hraðar en búist var við á miðvikudag.
Heimildarmaður nálægt Harry sakaði lögfræðiteymi ANL um „leiki og óhrein bellibrögð“ og hélt því fram að þeir „hefðu haft mánuði til að upplýsa dómstólinn um að málflutningur þeirra myndi taka minna en tvær klukkustundir.“
Heimildarmaðurinn hélt áfram: „Þeir halda að með því að færa dagskrána fram um 24 klukkustundir gefi þeir Harry prins minni tíma til að undirbúa sig, en hann hefur verið að undirbúa sig fyrir þessa stund síðustu þrjú árin. Óhætt er að segja að hann sé tilbúinn.“
Mikill fjölmiðlaumfjöllun um líf Harry og Markle sem konungsfjölskyldumeðlima er ein af ástæðunum fyrir því að þau sögðu af sér konunglegum skyldum og fluttu fjölskyldu sína til Bandaríkjanna árið 2020.