fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Grátklökkur Harry segir konunglegt líf eiginkonunnar hafa verið algjör eymd

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 13:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tilfinningaþrunginn Harry Bretaprins (41) bar vitni um að konungslíf eiginkonu sinnar, Meghan Markle, hafi verið „algjör eymd“ í réttarhöldum hans gegn breskum slúðurblöðum.

Harry höfðaði mál gegn Associated Newspapers Limited (ANL), sem gefur út Daily Mail og Mail on Sunday, fyrir meinta ólöglega upplýsingaöflun. Á miðvikudag mætti ​​hann fyrir Hæstarétt þar sem hann var yfirheyrður af bæði lögmanni ANL og sínum eigin, David Sherborne.

Sherborne lauk yfirheyrslu sinni með því að spyrja skjólstæðing sinn hvernig honum liði eftir málsmeðferðina. „Það er í grundvallaratriðum rangt að láta okkur ganga í gegnum þetta aftur þegar allt sem við vildum var afsökunarbeiðni og ábyrgð. Þetta er hræðileg reynsla,“ svaraði Harry og barðist við tárin. „Þeir halda áfram að elta mig. Þeir hafa gert líf konu minnar að algjörri eymd, herra minn.“

Samkvæmt tímaritinu Hello! þá saug grátklökkur Harry ítrekað upp í nef sér þegar hann gekk úr réttarsalnum.

Í vitnisburðinum harmaði prinsinn að mál hans gegn ANL væri eins og „endurtekin áföll“ og „endurtekning fortíðarinnar“.

„Ég hef aldrei trúað því að líf mitt sé opið tækifæri til að vera markaðssett af þessu fólki,“ sagði hann og kallaði þá hugmynd að hann hefði engan rétt til friðhelgi einkalífs viðbjóðslega.

Samkvæmt Independent talaði Harry einnig um fyrra samband sitt við Chelsy Davy og sagði að afskipti fjölmiðla hefðu einnig haft neikvæð áhrif á hana. Á einum tímapunkti sagði lögmaður ANL við Harry að fyrri ummæli hans um að vera ástfanginn af Davy við varðeld í Botsvana hefðu aðeins getað komið til vitneskju blaðamanna Mail ef einhver sagði þeim frá atvikinu. En Harry hélt því fram að upplýsingarnar hefðu blaðamenn fengið þegar hann „talaði um þær í talhólfi“ eða í öðrum samskiptum.

„Tilvitnunin er eignuð þremur ókunnugum heimildarmönnum. Þú ert nú að reyna að gefa í skyn að þessir þrír ókunnugu séu meðal nánustu vina minna. Það gengur ekki upp,“ sagði hann. „Þessir þrír einstaklingar hafa aldrei deilt neinu með neinum. Ef þeir hefðu gert það, þá væri miklu meira þarna úti.“

Harry og Davy

Eftir vitnisburð Harrys sagði fulltrúi hans við Page Six: „Yfirheyrslan í dag var afhjúpandi í veikleika sínum: ákveðin í tón, en hrundi strax undir orðum Harrys prins. Associated gat ekki beðið eftir að fá hann úr  stólnum, yfirheyrði hann í aðeins tvær klukkustundir og forðaðist alveg 10 af 14 greinum um hann.“

Harry bætti við í stuttri yfirlýsingu sinni: „Í dag minntum við Mail Group á hver er fyrir rétti og hvers vegna.“

Harry var kallaður til vitnisburðar fyrr en búist var við; hann átti að taka vitni á fimmtudag, en lögmaður ANL lauk málflutningi sínum hraðar en búist var við á miðvikudag.

Heimildarmaður nálægt Harry sakaði lögfræðiteymi ANL um „leiki og óhrein bellibrögð“ og hélt því fram að þeir „hefðu haft mánuði til að upplýsa dómstólinn um að málflutningur þeirra myndi taka minna en tvær klukkustundir.“

Heimildarmaðurinn hélt áfram: „Þeir halda að með því að færa dagskrána fram um 24 klukkustundir gefi þeir Harry prins minni tíma til að undirbúa sig, en hann hefur verið að undirbúa sig fyrir þessa stund síðustu þrjú árin. Óhætt er að segja að hann sé tilbúinn.“

Mikill fjölmiðlaumfjöllun um líf Harry og Markle sem konungsfjölskyldumeðlima er ein af ástæðunum fyrir því að þau sögðu af sér konunglegum skyldum og fluttu fjölskyldu sína til Bandaríkjanna árið 2020.

Harry og Markle
Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Rétt í þessu
Grátklökkur Harry segir konunglegt líf eiginkonunnar hafa verið algjör eymd
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Drama í Davos – Baulað á viðskiptaráðherrann og forseti Seðlabanka Evrópu gekk út
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Notaðist við gervilim fyrir nektaratriði í Landman – Og gaf honum nafn
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Fjölskylda Renee Good lét framkvæmda krufningu og bráðabirgðaniðurstöður liggja nú fyrir
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Hæðist að Leavitt fyrir að þræta fyrir Íslands-ummæli forsetans – „Þú veist að það er til upptaka af þessu?“
Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Myndband sýnir skriðufallið á Nýja-Sjálandi – Margra saknað
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Bandarískur þingmaður vill opinbera aftöku á grunuðum morðingja
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum
„Deadpool-morðinginn“ myrti tvær konur – Lýsti hrottalegum morðunum í símtali við föður sinn

Mest lesið

Þetta er sögð vera upphæðin sem Guðmundur fékk fyrir að velja Akranes um helgina
Fær bætur eftir örlagaríka ferð úr hádegisverði
Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
Vilja að Friðfinnur verði úrskurðaður látinn – Hvarf fyrir meira en þremur árum
Nauðgaði 13 ára stúlku, faldi hana í tjaldi fyrir barnavernd og gaf henni fíkniefni

Nýlegt

Halda því fram að Flosi sé maðurinn sem Damir átti við þegar Halldór var rekinn -„Þetta er formaðurinn“
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
FH kaupir Adolf Daða úr Garðabænum
Mætti í beina útsendingu tveimur vikum eftir andlátið í fjölskyldunni – „Það var óvanalegur kvíði“
Afsakar grín um hækjuleysi fyrrum ráðherra og níðir næsta mann – „Hann telur sig hafa allt sem prýtt gæti góðan frambjóðanda“
Eitt enskt lið og stórlið í Evrópu vilja fá Trent – Real Madrid sagt skoða að að selja hann
Greinir frá heilsufarsvandamálum í nýju viðtali – „Síðustu ár erfið og pirrandi“
Pressan
Í gær
5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Pressan
Í gær

Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA

Samsæriskenning um skelfilegan atburð í sumar hrakin af vísindamönnum NASA
Pressan
Í gær
Tók Nintendo-tölvuna af 11 ára syni sínum og var skotinn til bana
Pressan
Í gær
Var komin 28 vikur á leið þegar hún komst að því að eiginmaðurinn væri barnaníðingur
Pressan
Í gær

Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest

Kona sökuð um kynferðislega áreitni í lest
Pressan
Í gær

Trump-tollarnir bitna nánast alfarið á Bandaríkjamönnum samkvæmt nýrri rannsókn

Trump-tollarnir bitna nánast alfarið á Bandaríkjamönnum samkvæmt nýrri rannsókn
Pressan
Í gær
Fékk tíu ára fangelsi fyrir að ógna lögreglumanni með keðjusög
Pressan
Fyrir 2 dögum

ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét

ICE ruddist inn á heimili bandarísks ríkisborgara – Leiddur út á nærbuxunum á meðan afabarnið hágrét
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hákarl réðst á 12 ára dreng – Fjölskyldan veitir upplýsingar um líðan hans
Pressan
Fyrir 2 dögum
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO

Smábærinn sem Pútín gæti notað sem afsökun til að ráðast á NATO
Pressan
Fyrir 2 dögum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum

Auðkýfingar 4000 sinnum líklegri til að gegna pólitískum valdastöðum
Pressan
Fyrir 2 dögum
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hugmyndafræðingur Pútíns vill að hann ráðist inn í þessi sjö ríki
Pressan
Fyrir 2 dögum

Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð

Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð
Pressan
Fyrir 2 dögum
Lögreglustjórinn í Minneapolis titraði af reiði þegar hann sá myndband af ICE handtaka fatlaða konu – „Guð minn góður“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Var rekinn frá Gucci fyrir að vera „of feitur“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sjáðu furðulegt bréf Trumps: Fékk ekki Nóbelsverðlaun og ekki lengur skuldbundinn til að hugsa bara um frið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys

Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys
Pressan
Fyrir 3 dögum

Eldaði kjúkling með nýstárlegri aðferð og netverjar ekki á eitt sáttir – „Þetta lítur ógeðslega út“

Eldaði kjúkling með nýstárlegri aðferð og netverjar ekki á eitt sáttir – „Þetta lítur ógeðslega út“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hús Hackman á markað ári eftir að lík hjónanna fundust þar
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra

Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hugsaðu þig tvisvar um áður en þú hendir þessum hlutum
Pressan
Fyrir 4 dögum
Skuggahliðar Labubu: Vísbendingar um illa meðferð á starfsfólki
Pressan
Fyrir 4 dögum

Æðaskurðlæknir grunaður um morð á fyrrverandi eiginkonu sinni og manni hennar

Æðaskurðlæknir grunaður um morð á fyrrverandi eiginkonu sinni og manni hennar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hryllingsmömmurnar tóku bræður í fóstur og létu þá fylgja ströngum og undarlegum reglum – Nú er eldri bróðirinn látinn

Hryllingsmömmurnar tóku bræður í fóstur og létu þá fylgja ströngum og undarlegum reglum – Nú er eldri bróðirinn látinn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Drepin af hópi fjallaljóna í Colorado – Árásin óhugnalega náðist á öryggismyndavél
Pressan
Fyrir 4 dögum
Stoltur af sinni fyrrverandi og lætur sjaldgæfa athugasemd falla