Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð

Harry Bretaprins er kominn til Bretlands og til Hæstaréttar Lundúna í upphafi réttarhalda sem tengjast langtímamálsókn hans gegn breskum slúðurblöðum. Áætlað er að réttarhöldin gegn taki níu vikur.
Harry „finnst hann öruggur og tilbúinn,“ segir talsmaður hans við People þar sem langvarandi mál hans gegn Associated Newspapers heldur áfram. Harry höfðaði mál gegn fjölmiðlasamsteypunni, sem gefur út Daily Mail, The Mail on Sunday og Mail Online, vegna ásakana um ólöglega upplýsingaöflun. Associated Newspapers hafnar ásökununum kröftuglega.
Þekktir einstaklingar á borð við Elton John, Elizabeth Hurley og Saide Frost, fyrrverandi eiginkona Jude Law, eru einnig kröfuhafar í málinu, þar sem blaðahópurinn er sakaður um ólöglega starfsemi eins og að hafa hakkað síma.
Málið markar síðasta kaflann í röð lagalegra deilna sem Harry hefur háð gegn breskum dagblöðum, baráttu sem hann hefur lofað að klára.
„Þetta er hápunktur áralangra málaferla,“ segir heimildarmaður og vísar þar til mála Harry sem varða útgefendur The Sun, Mirror dagblaðanna og nú Associated Newspapers. „Hann sér þetta sem óréttlæti sem þarf að leiðrétta.“
„Fólk hefur oft ekki efni á að standa gegn mætti breskra slúðurfjölmiðla,“ heldur heimildarmaðurinn áfram. „En hann er heppinn maður að því leyti að hann er efnaður maður og hefur getu til að gera þetta, og hann hefur viljann og persónuleikastyrkinn til að takast á við þá. Hann sér þetta á þann hátt að ef hann gerir þetta ekki, hver gerir það þá?“
Harry er væntanlegur til að mæta fyrir dómstólnum einhvern næstu daga og áætlað er að hann verði fyrsta vitnið til að taka afstöðu fimmtudaginn 22. janúar.
Þó að Harry muni dvelja í London þegar réttarhöldin hefjast er ólíklegt að hann muni sjá föður sinn, Karl Bretakonung, sem dvelur nú í Skotlandi og á opinber verkefni þar í þessari viku.
Feðgarnir sáust síðast í september 2025, þegar Harry drakk te á heimili konungsins í Clarence House í Bretlandi í tengslum við góðgerðarstarf sitt. Þetta var fyrsti fundur þeirra í eigin persónu í 18 mánuði í áframhaldandi deilum þeirra sem urðu opinberar eftir að Harry og eiginkona hans, Meghan Markle, létu af konunglegum skyldum sínum árið 2020.
Koma Harry til Bretlands kemur í kjölfar frétta um að opinbert, ríkisstyrkt öryggi hans gæti verið endurreist fyrir framtíðarheimsóknir til Bretlands. Harry og Meghan misstu þá vernd og þær öryggisupplýsingar sem fylgja henni þegar þau yfirgáfu konungsdæmið árið 2020 og fluttu til Kaliforníu.
Þann 3. janúar greindi The Mail on Sunday frá því að ný úttekt hefði komist að þeirri niðurstöðu að Harry uppfyllti skilyrðin fyrir því að fá þetta öryggi endurreist í Bretlandi og fullyrti að úrskurðurinn væri „væntanlega tilkynntur innan vikna“.
Harry hefur lengi barist fyrir því að öryggisgæsla hans verði endurreist, þar á meðal í umdeildri dómsdeilu sem hann tapaði í febrúar 2024 og áfrýjun sem var hafnað í maí 2025.
Úrskurður í hans þágu gæti gert börnum hans, Archie prins, sex ára, og Lilibet prinsessu, fjögurra ára, kleift að heimsækja England í framtíðinni, þar sem lögmenn Harry hafa haldið því fram að honum finnist ekki öruggt að koma með börnin sín til heimalands síns án öryggisráðstafana sem skattgreiðendur fjármagna. Heimildir hafa greint frá því að jákvæð merki hefðu borist frá stjórnvöldum og að varfærnisleg bjartsýni væri á að öryggi hans gæti verið aukið.