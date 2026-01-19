fbpx
Mánudagur 19.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð

Pressan
Mánudaginn 19. janúar 2026 17:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Harry Bretaprins er kominn til Bretlands og til Hæstaréttar Lundúna í upphafi réttarhalda sem tengjast langtímamálsókn hans gegn breskum slúðurblöðum. Áætlað er að réttarhöldin gegn taki níu vikur.

Harry „finnst hann öruggur og tilbúinn,“ segir talsmaður hans við People þar sem langvarandi mál hans gegn Associated Newspapers heldur áfram. Harry höfðaði mál gegn fjölmiðlasamsteypunni, sem gefur út Daily Mail, The Mail on Sunday og Mail Online, vegna ásakana um ólöglega upplýsingaöflun. Associated Newspapers hafnar ásökununum kröftuglega.

Þekktir einstaklingar á borð við Elton John, Elizabeth Hurley og Saide Frost, fyrrverandi eiginkona Jude Law, eru einnig kröfuhafar í málinu, þar sem blaðahópurinn er sakaður um ólöglega starfsemi eins og að hafa hakkað síma.

Málið markar síðasta kaflann í röð lagalegra deilna sem Harry hefur háð gegn breskum dagblöðum, baráttu sem hann hefur lofað að klára.

„Þetta er hápunktur áralangra málaferla,“ segir heimildarmaður og vísar þar til mála Harry sem varða útgefendur The Sun, Mirror dagblaðanna og nú Associated Newspapers. „Hann sér þetta sem óréttlæti sem þarf að leiðrétta.“

„Fólk hefur oft ekki efni á að standa gegn mætti ​​breskra slúðurfjölmiðla,“ heldur heimildarmaðurinn áfram. „En hann er heppinn maður að því leyti að hann er efnaður maður og hefur getu til að gera þetta, og hann hefur viljann og persónuleikastyrkinn til að takast á við þá. Hann sér þetta á þann hátt að ef hann gerir þetta ekki, hver gerir það þá?“

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Simon Perry (@sperrypeoplemag)

Harry er væntanlegur til að mæta fyrir dómstólnum einhvern næstu daga og áætlað er að hann verði fyrsta vitnið til að taka afstöðu fimmtudaginn 22. janúar.

Þó að Harry muni dvelja í London þegar réttarhöldin hefjast er ólíklegt að hann muni sjá föður sinn, Karl Bretakonung, sem dvelur nú í Skotlandi og á opinber verkefni þar í þessari viku.

Feðgarnir sáust síðast í september 2025, þegar Harry drakk te á heimili konungsins í Clarence House í Bretlandi í tengslum við góðgerðarstarf sitt. Þetta var fyrsti fundur þeirra í eigin persónu í 18 mánuði í áframhaldandi deilum þeirra sem urðu opinberar eftir að Harry og eiginkona hans, Meghan Markle, létu af konunglegum skyldum sínum árið 2020.

Koma Harry  til Bretlands kemur í kjölfar frétta um að opinbert, ríkisstyrkt öryggi hans gæti verið endurreist fyrir framtíðarheimsóknir til Bretlands. Harry og Meghan misstu þá vernd og þær öryggisupplýsingar sem fylgja henni þegar þau yfirgáfu konungsdæmið árið 2020 og fluttu til Kaliforníu.

Þann 3. janúar greindi The Mail on Sunday frá því að ný úttekt hefði komist að þeirri niðurstöðu að Harry uppfyllti skilyrðin fyrir því að fá þetta öryggi endurreist í Bretlandi og fullyrti að úrskurðurinn væri „væntanlega tilkynntur innan vikna“.

Harry hefur lengi barist fyrir því að öryggisgæsla hans verði endurreist, þar á meðal í umdeildri dómsdeilu sem hann tapaði í febrúar 2024 og áfrýjun sem var hafnað í maí 2025.

Úrskurður í hans þágu gæti gert börnum hans, Archie prins, sex ára, og Lilibet prinsessu, fjögurra ára, kleift að heimsækja England í framtíðinni, þar sem lögmenn Harry hafa haldið því fram að honum finnist ekki öruggt að koma með börnin sín til heimalands síns án öryggisráðstafana sem skattgreiðendur fjármagna. Heimildir hafa greint frá því að jákvæð merki hefðu borist frá stjórnvöldum og að varfærnisleg bjartsýni væri á að öryggi hans gæti verið aukið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Harry er mættur og tilbúinn í lokaslaginn við bresk slúðurblöð
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Lögreglustjórinn í Minneapolis titraði af reiði þegar hann sá myndband af ICE handtaka fatlaða konu – „Guð minn góður“
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Var rekinn frá Gucci fyrir að vera „of feitur“
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Sjáðu furðulegt bréf Trumps: Fékk ekki Nóbelsverðlaun og ekki lengur skuldbundinn til að hugsa bara um frið
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Sonur stríðsherrans þungt haldinn eftir bílslys
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Eldaði kjúkling með nýstárlegri aðferð og netverjar ekki á eitt sáttir – „Þetta lítur ógeðslega út“
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Hús Hackman á markað ári eftir að lík hjónanna fundust þar
Pressan
Í gær
Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra

Mest lesið

Kynntist erlendum ferðamanni og hlustaði ekki á viðvörun foreldranna: „Ég var 18 ára og blinduð af ást“
Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Ómar lýsir miklum bílastæðavandræðum: „Kom þrisvar að bílnum sínum þar sem hann hafði verið lyklaður“
Tekjuhæstu stjörnurnar á OnlyFans – Sjáðu hvað þær þéna mikið
Kíkti í símann hans vegna gruns um framhjáhald – Það sem hún fann var miklu verra

Nýlegt

Vikan á Instagram – „Ég var bara að drekka espresso martini og þá gerðist þetta!“
Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Halldóra ósátt eftir að hafa lagt bifreið sinni í bílakjallara – „Er ég ein um að finnast þetta gróft?“
Frétti það fyrst í morgun að hann hefði unnið 67 milljónir
Sjáðu ógeðslegt atvik sem hefur vakið mikla reiði – Búið að handtaka leikmanninn
Fyrrum barnastjarnan óttast að milljónir barna gætu nú upplifað það sama og hún – „Lifandi martröð“
Þórdís segir öryggi Íslands byggja á þessu þrennu – „Þetta gæti allt verið í uppnámi núna“
Pressan
Í gær
Æðaskurðlæknir grunaður um morð á fyrrverandi eiginkonu sinni og manni hennar
Pressan
Í gær

Hryllingsmömmurnar tóku bræður í fóstur og létu þá fylgja ströngum og undarlegum reglum – Nú er eldri bróðirinn látinn

Hryllingsmömmurnar tóku bræður í fóstur og létu þá fylgja ströngum og undarlegum reglum – Nú er eldri bróðirinn látinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Drepin af hópi fjallaljóna í Colorado – Árásin óhugnalega náðist á öryggismyndavél
Pressan
Fyrir 2 dögum
Stoltur af sinni fyrrverandi og lætur sjaldgæfa athugasemd falla
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”

Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”
Pressan
Fyrir 2 dögum

Myrti eiginkonu sína og fékk lítið barn sitt til að bera ljúgvitni fyrir sig

Myrti eiginkonu sína og fékk lítið barn sitt til að bera ljúgvitni fyrir sig
Pressan
Fyrir 3 dögum
Tvær fjölskyldur í sárum eftir ótrúlegan harmleik – Svikasímtal gerði mann á níræðisaldri að morðingja
Pressan
Fyrir 3 dögum

Kanada hallar sér að Kína eftir tollagleði Bandaríkjanna – Lækka tolla og styrkja tengslin

Kanada hallar sér að Kína eftir tollagleði Bandaríkjanna – Lækka tolla og styrkja tengslin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Bandaríkjamenn vilja senda hermenn til Mexíkó og fá leyfi fyrir drónaárásum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ætlaði að stela bíl en var illa brugðið þegar hann leit í skottið – Hringdi strax í lögreglu
Pressan
Fyrir 3 dögum

Stefnir að því að afhjúpa tískuheiminn með öflugri hætti en Djöfullinn í Prada

Stefnir að því að afhjúpa tískuheiminn með öflugri hætti en Djöfullinn í Prada
Pressan
Fyrir 3 dögum

„Óhamingjusamasti maður sem ég hef hitt hafði nýlega unnið í lottóinu“

„Óhamingjusamasti maður sem ég hef hitt hafði nýlega unnið í lottóinu“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Pressan
Fyrir 3 dögum
Hótelsérfræðingar: Þetta eru herbergisnúmer sem ætti að forðast ef dvölin á að vera friðsæl
Pressan
Fyrir 4 dögum

Glímdi við mikla fjárhagserfiðleika og þunglyndi eftir ER – Endurkoma sem tók 15 ár og hefur slegið í gegn

Glímdi við mikla fjárhagserfiðleika og þunglyndi eftir ER – Endurkoma sem tók 15 ár og hefur slegið í gegn
Pressan
Fyrir 4 dögum
17 ára stúlka grunuð um morð í Þýskalandi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Martröð fjölskyldu á Tenerife – Læstu sig inn í herbergi á meðan innbrotsþjófur athafnaði sig
Pressan
Fyrir 4 dögum
Tálbeituhópur myrti mann sem vildi hitta 16 ára stúlku
Pressan
Fyrir 4 dögum

Starfsmaður Ford móðgaði Trump og gæti misst vinnuna – Síðan þá hafa magnaðir hlutir gerst

Starfsmaður Ford móðgaði Trump og gæti misst vinnuna – Síðan þá hafa magnaðir hlutir gerst
Pressan
Fyrir 4 dögum

Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi

Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Sagður hafa sett á svið ótrúlega atburðarás til að koma eiginkonunni fyrir kattarnef
Pressan
Fyrir 4 dögum

Segir að aðeins einn maður í heiminum geti stöðvað Vladimír Pútín

Segir að aðeins einn maður í heiminum geti stöðvað Vladimír Pútín
Pressan
Fyrir 5 dögum
Ölvuðum OnlyFans-stjörnum vísað úr flugi með valdi eftir að þær settust í röng sæti – „Fórum í frí en enduðum á skilorði“
Pressan
Fyrir 5 dögum
Slaufaði OnlyFans ferlinum og gekk til liðs við Amish-samfélagið
Pressan
Fyrir 5 dögum

Reyndi að fara með látna eiginkonu sína í flug á Tenerife

Reyndi að fara með látna eiginkonu sína í flug á Tenerife
Pressan
Fyrir 5 dögum

10 hlutir sem best er að henda strax í janúar samkvæmt sérfræðingum

10 hlutir sem best er að henda strax í janúar samkvæmt sérfræðingum
Pressan
Fyrir 5 dögum
Illa farið með þekktan tónlistarmann – Gervigreindin sagði að hann væri kynferðisbrotamaður
Pressan
Fyrir 5 dögum
Apple tekur fram úr Samsung