Mánudagur 06.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fullyrða að eitrað hafi verið fyrir Assad í Rússlandi og hann hafi verið þungt haldinn

Mánudaginn 6. október 2025 18:30

Bashar al-Assad og Vladimír Pútín eru bandamenn. Mynd: Pixabay(Getty

Mannréttindasamtökin Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) fullyrða að eitrað hafi verið fyrir Bashar al-Assad, fyrrverandi forseta Sýrlands, á dögunum. Assad flúði til Rússlands í desember í fyrra eftir að uppreisnarmenn hrifsuðu völdin í landinu.

Assad og Vladimír Pútín Rússlandsforseti eru bandamenn og var Assad veitt hæli í Rússlandi eftir að hann hrökklaðist frá völdum í fyrra.

Í frétt New York Post, sem vísar í gögn frá SOHR, kemur fram að Assad hafi verið fluttur á sjúkrahús þann 20. september síðastliðinn og var ástand hans metið alvarlegt. Hann var útskrifaður níu dögum síðar og mun vera við ágæta heilsu í dag.

Í frétt Post kemur fram að eitrað hafi verið fyrir honum á heimili hans skammt frá Moskvu, en Assad er sagður búa í glæsilegri villu þar sem hann nýtur verndar rússneskra öryggisvarða. Assad er sagður halda sig að mestu í villunni en fái oft á tíðum heimsóknir frá gömlum vinum og bandamönnum.

Í skýrslu SOHR kemur fram að ekki sé vitað hver bar ábyrgð á eitruninni og hvort markmiðið hafi verið að ráða einræðisherrann fyrrverandi af dögum. Þar segir þó að Assad hafi verið lagður inn á gjörgæsludeild einkasjúkrahúss í úthverfi Moskvu og mun hann hafa verið í lífshættu um tíma.

„Aðeins sá sem framkvæmdi þennan gjörning veit hvort markmiðið að var að ráða Bashar al-Assad af dögum eða gera rússnesk stjórnvöld tortryggileg,” segir enn fremur.

Samkvæmt heimildum, sem vitnað er til í skýrslunni, er talið að rússnesk stjórnvöld hafi ekki átt neinn þátt í eitruninni. Í skýrslunni kemur þó fram að „hugsanlegt sé að tilgangurinn hafi verið að bendla rússnesk stjórnvöld við málið“ og að sýna fram á „að Vladimír Pútín Rússlandsforseti sé ekki fær um að tryggja öryggi hans.“

Rússnesk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig um málið.

Fullyrða að eitrað hafi verið fyrir Assad í Rússlandi og hann hafi verið þungt haldinn
