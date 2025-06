Sérfræðingar segja að 300 metra „ofur-flóðbylgja“ gæti skollið á þessum svæðum

Það hljómar kannski eins og eitthvað úr hamfaramynd þegar sagt er að 300 metra „ofur-flóðbylgja“ geti skollið á ákveðnum svæðum. En þessi hætta er fyrir hendi.

Í nýrri rannsókn, sem hefur verið birt í vísindaritinu Proceedings of the National Academy of Sciences, kemur fram að þrjú ákveðin svæði í Norður-Ameríku eigi á hættu að svokölluð „ofur-flóðbylgja“ skelli á þeim. Þessar flóðbylgjur geta orðið allt að 300 metrar.

Þetta á rætur að rekja til svæðis sem nefnist Cascadia Subduktionssvæðið en það teygir sig rúmlega 1.000 km með fram norðurhluta Kyrrahafsstrandarinnar frá norðurhluta Kaliforníu og meðfram Oregon, Washington og til suðurhluta Bresku Kólumbíu í Kanada. Á þessu svæði eru að minnsta kosti þrír flekar, Juan de Fuca, Explorer og Gorda, að þrýstast hægt og rólega undir Norður-Ameríkuflekann.

Ef þú manst enn eftir því sem þú lærðir í jarðfræði í grunnskóla, þá veistu að það er ekki ávísun á frið og ró þegar flekahreyfingar af þessu tagi eiga sér stað. Á þessu svæði getur þetta valdið skjálftum upp á allt að 8, eða jafnvel meira.

Mestu hættusvæðin eru norðurhluti Kaliforníu, Oregon og Washington.

En ekki nóg með það, því sérfræðingar telja að Alaska og Hawaii geti einnig orðið fyrir áhrifum af jarðskjálfta af þessari stærðargráðu. Útreikningar hafa sýnt að hamfarir af þessu tagi geti kostað 13.000 manns lífið og slasað 27.000 til viðbótar.

Síðasti stóri jarðskjálftinn á þessu svæði reið yfir árið 1700. Jarðfræðigögn sýna að atburðir af þessu tagi eiga sér stað á um 500 ára fresti. Við erum því að telja niður!

Nýja rannsóknin sýnir að það eru 15% líkur á að skjálfti, að stærðinni 8 eða meira, ríði yfir svæðið á næstu 30 árum. Það hljóma kannski ekki eins og mjög miklar líkur en þegar talan er skoðuðu út frá jarðfræðilegum tímaramma, þá er hún há.