Uppþot, reiði og baul á fundum repúblikana með kjósendum – Sjáðu myndböndin

Það er hefð fyrir því í Bandaríkjunum að þingmenn mæti reglulega í kjördæmi sín til að funda þar með íbúum og heyra hvað brennur á þeim. Þingmenn Repúblikanaflokksins hafa nú verið hvettir til að láta af þessari venju eftir nokkrar skrautlegar uppákomur á íbúafundum undanfarið.

Það var í byrjun mánaðar sem formaður þingflokks repúblikana í fulltrúadeild Bandaríkjaþings ráðlagði þingmönnum að hætta íbúafundum í ljósi gífurlegrar reiði vegna niðurskurðaraðgerða ríkisstjórnar Donalds Trump. Er því þó haldið fram að um skipulagðar aðgerðir mótmælenda af vinstri vængnum sé að ræða. Mike Johnson, forseti fulltrúadeildarinnar, sagði nýlega við blaðamenn:

„Þetta er fólk sem hefur þetta að atvinnu, þetta eru atvinnumótmælendur“

Mike taldi skynsamlegt að gefa þessum aðilum ekki vettvang fyrir mótmæli sín með íbúafundum. Aftur á móti voru þingmenn hvattir til að finna nýjar leiðir til að ræða við kjósendur, svo sem með fjarfundum.

Segir mikilvægt að ræða við kjósendur

Það voru vissulega frjálslyndir aðgerðarsinnar sem auglýstu íbúafundina grimmt, en ekkert bendir þó til þess að þau sem mættu á fundina hafi fengið borgað fyrir það. Demókratar hafa harðlega gagnrýnt andstæðinga sína og sakað þá um að stinga höfðinu í sandinn. Það sé verið að ráðast í umfangsmiklar aðgerðir sem hafi áhrif á líf milljóna Bandaríkjamanna og þeir hafi rétt til þess að láta í sér heyra.

Sumir þingmenn ákváðu að halda íbúafundi til streitu og í vikunni fékk Mike Flood að finna fyrir því Nebraska. Hann hafði varla byrjað að ávarpa fundinn þegar gestir byrjuðu að baula, garga og krefjast svara. Þetta var nýtt fyrir Flood sem hefur notið mikilla vinsælda í kjördæmi sínu til þessa. Hann sagðist þó hafa búist við reiði.

„Ég veit að það eru margir reiðir hér í kjördæmi mínu. Ég veit þó líka að mörgum þykja Bandaríkin nú vera á réttri leið. Ég ákvað að koma hingað í kvöld því það skiptir máli að leyfa fólki að koma hingað til að tjá sig,“ sagði Flood eftir fundinn.

Hann fékk þó einnig jákvæð viðbrögð á fundinum þegar hann lýsti yfir stuðningi við Úkraínu. „Mér finnst að Úkraína ætti ekki að þurfa að gefa eftir landsvæði til Rússa. Ég trúi því líka að Rússar ættu að skila þeim 20 þúsund úkraínsku börnum sem þeir hafa rænt. Ég vil betri samskipti við Úkraínu, sterkt NATO og ég vil að við séum hluti af NATO.“

Flood segist ekki sjá eftir fundinum. Það sé gefið að kjósendur séu ekki alltaf sammála honum en þeir hafi þó farið heim eftir fundinn og vitað að þeir hafi fengið að segja sinn hug. Það sé virði í því.“

Baulað á þingmann eftir þingmann

Þingmaðurinn Chuck Edwards fékk líka að finna fyrir því fyrir viku síðan í Norður-Karólínu. Þar reyndi hann að ávarpa fundinn en lítið heyrðist í honum út af gargi frá gestum.

Þingmaðurinn Roger Marshall ákvað að slíta íbúafundi snemma í byrjun mánaðar eftir ítrekaðar spurningar um auðkýfinginn Elon Musk og niðurskurðaraðgerðir hans. Marshall missti stjórn á sér áður en hann yfirgaf fundinn og sakaði gesti um dónaskap. Hann sakaði í kjölfarið demókrata um að hafa borgað gestum til að vera með uppþot, en viðurkenndi síðar að hann hefði engar sannanir um slíkt.

Dæmin eru mun fleiri, mætti til dæmis nefna þingmanninn Keith Self sem var baulað á á íbúafundi í Texas, sama kom fyrir Glenn Grothman í Wisconsins og Rick McCormick í Georgíu og Harriet Hageman í Wyoming. Fundagestir hafa kallað eftir því að ríkisstjórnin hækki skatta hinna ríku, sýni uppgjafahermönnum virðingu, hætti að gefa Rússlandi undir fótinn, að Elon Musk verði rekinn, að hætt verði við niðurskurð í félagslegum stuðningi og að opinberar sjúkratryggingar verði látnar í friði.

Demókratar hafa ekki sloppið við reiðina en á þeirra fundum hafa kjósendur gagnrýnt þingmennina fyrir standa ekki í lappirnar gegn Trump.

Hér má sjá myndbönd sem hafa vakið athygli frá þessum fundum:

Harriet Hageman got booed to oblivion last night in her own town hall for pumping up Doge so hard that even her loyal suckers woke up and smelled the bullshit—five months too late! pic.twitter.com/QnVqcVQK4h — Christopher Webb (@cwebbonline) March 20, 2025

Republicans at a GOP town hall in Spokane, Washington, raised the Canadian flag and called on Trump to be impeached. #3E pic.twitter.com/g5a530xuN1 — Anonymous (@YourAnonCentral) March 19, 2025

Trump and Republicans have awakened a sleeping giant—and they will regret it. REPUBLICAN TOWN HALL CHANT: “Tax the rich, tax the rich, tax the rich…” pic.twitter.com/WqOMYJTOHb — Christopher Webb (@cwebbonline) March 20, 2025

A Republican Congressman’s town hall just turned into an open revolt—constituents furious over Trump and Musk coming for their health care and earned benefits. Turns out, screwing over the people who actually paid into the system isn’t a winning strategy. pic.twitter.com/ph3HUY9VZl — Brian Allen (@allenanalysis) February 21, 2025

Republican Rep. Keith Self was booed at his town hall in McKinney/Greenville, Texas today. Again, this is a very common thing nowadays. Many Republican Congresspeople are canceling their town halls. pic.twitter.com/2ODqRIpj7d — Sassiest Minx nka Petty Betty 🐆 🇺🇸 (@SassiestMinx) March 2, 2025

Must watch video: @RogerMarshallMD stands up and leaves his own town hall meeting today after being asked why Republicans think it’s acceptable for DOGE to be firing Veterans. pic.twitter.com/ErNJbYPy1Z — Matt McDermott (@mattmfm) March 1, 2025

Things are going sideways at a town hall for House Republican Chuck Edwards in North Carolina. Someone was removed and the crowd is booing and jeering him. Love this for him. 🍿 pic.twitter.com/1g2QEwOXhM — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) March 13, 2025

🚨🎥 WATCH: Rep. Glenn Grothman (R-WI) is booed by his constituents during a town hall for saying President Trump has “done some very good things” pic.twitter.com/bh9472K3qj — Politics US (@PolitlcsUS) February 22, 2025

At a townhall in Texas, Republican Keith Self struggles to defend Elon Musk being a Nazi and Trump being a Putin-puppet. 😳👇 pic.twitter.com/U7sCQ8xJQO — Bill Madden (@maddenifico) March 6, 2025